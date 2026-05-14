Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić izjavio je da je Alisa Petrović, dosadašnja odbornica Stranke slobode i pravde (SSP) u Šapcu, od danas član odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS).

„Alisa Petrović, kao prva žena stranke Slobode i pravde, s izborne liste Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović, od danas je član odborničke grupe Srpske napredne stranke“, naveo je Pajić na Fejsbuku.

Dodao je da će Petrovićeva biti 36. odbornik u odborničkoj grupi „Aleksandar Vučić - Šabac ne sme da stane“, koja je i do sada imala apsolutnu većinu u Skupštini grada Šapca.

„Sa svojim koalicionim partnerima imamo više od dve trećine odbornika. Ovo je najbolji pokazatelj da građani prepoznaju sve ono što predsednik Aleksandar Vučić i SNS na lokalnom nivou rade, čak i Đilasovi odbornici vide ko je nacionalna snaga i uz koga imaju budućnost“, istakao je Pajić.

Dodao je da SNS još jednom potvrđuje snagu svoje politike i poverenje u viziju i rezultate stranke u Šapcu i Srbiji.

Fijasko: Na skup pozvali ceo Šabac, došlo im troje ljudi!

Blokaderi u Šapcu objavili su poziv na društvenim mrežama ljudima koji ih podržavaju da se okupe u što većem broju. Povod je bilo održavanje zasedanja Skupštine Grada Šapca.

Nova tura "pumpanja", valjda zamišljena kao vid pritiska na gradske zvaničnike, bila je zakazana za 9 časova prepodne.

Kako se navodi, namera je bila da "još jednom pokažu SNS odbornicima da su prošlost", kao i da "studenti pobeđuju".

Međutim, tužna realnost i scena sa mesta okupljanja demantovala je tvrdnje blokadera.

Nakon 9 časova, na zakazani skup došlo je tačno troje ljudi.

Nakon svega što se desilo, nema nikakve sumnje da je podrška obojenoj revoluciji gotovo nepostojeća.