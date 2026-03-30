Najvažnije:

Huti ulaze u rat: Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, ušli su u rastući sukob na Bliskom istoku, objavivši da su ispalili dve rakete na Izrael. Pokret je prethodno poremetio brodske puteve u regionu, napadajući brodove u Crvenom moru kao odmazdu za izraelski rat protiv Hamasa.

Stiže još trupa: Američki brod „Tripoli“, sa 3.500 mornara i marinaca, stigao je na Bliski istok, saopštila je Centralna komanda SAD, dok Pentagon razmatra svoje sledeće korake.

Prolaz kroz moreuz: Iran će dozvoliti 20 pakistanskih brodova da prođu kroz Ormuski moreuz, rekao je pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar. Pakistan je delovao kao posrednik u pregovorima između Irana i SAD.

Pretnja kampusima: IRGC je zapretila da će napasti američke i izraelske univerzitetske kampuse u regionu, kao odmazdu za napade na iranske obrazovne institucije.

Šef diplomatije Pakistana: "Narednih dana" razgovori SAD i Irana

Pakistanski ministar spoljnih poslova rekao je da će razgovori između Irana i SAD biti održani u Pakistanu “narednih dana“.

Išak Dar nije precizirao da li će razgovori biti direktni ili indirektni, a tu informaciju nije potvrdila nijedna od strana.

Rekao je da je Pakistan “veoma srećan što su "i Iran i SAD izrazili poverenje njihovu sposobnost da olakšaju razgovore".

(Guardian)

Deset vojnika Kuvajta ranjeno u napadu na vojnu bazu

Deset kuvajtskih vojnika povređeno je u iranskom raketnom napadu na vojnu bazu u toj zemlji Persijskog zaliva, saopštila je kuvajtska vojska, ne navodeći lokaciju, prenosi Rojters.

Baza je pretrpela materijalnu štetu, saopštila je vojska u objavi na Iksu, dodajući da se Kuvajt suočio sa 14 balističkih raketa i 12 dronova u poslednja 24 sata.

(Reuters)

Protivvazdušna odbrana UAE-a oborila 16 iranskih balističkih raketa i 42 drona

Protivvazdušna odbrana UAE je danas presrela 16 balističkih raketa i 42 bespilotne letelice lansirane iz Irana, saopštilo je ministarstvo odbrane UAE.

Od početka iranskih napada, protivvazdušna odbrana UAE je neutralisala 414 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.914 bespilotnih letelica, prema saopštenju, prenosi agencija WAM.

U napadima su poginula dva pripadnika oružanih snaga I jedan marokanski civil koga su angažovale oružane snage, kao i osam civila, stranih državljana.

Ukupno 178 ljudi je povređeno do sada u iranskim napadima na UAE sa povredama koje su se kretale od lakših do umerenih i teških, navodi agencija.

(Tanjug)

Amerikanci gađali položaje Narodnih mobilizacionih snaga u Mosulu

Raketa pogodila zgradu televizije Al Arabi u Teheranu



Katarska televizija Al Arabi objavila je danas da je raketa pogodila njeno sedište u glavnom gradu Irana Teheranu. "Izraelska raketa je ciljala zgradu televizije Al Arabi u Teheranu. Pričinjena je velika šteta i obustavljen je prenos uživo", navela je stanica u objavi na društvenoj mreži Iks.

U snimku koji je objavljen uz vest prikazani su razbijeni prozori i uništena oprema. Ispred zgrade, ulice su prekrivene ruševinama, a oštećene su i okolne zgrade i automobili.

Izrael završio još jedan talas napada na Teheran



Izraelska vojska saopštila je da je dovršila još jedan talas napada usmeren na infrastrukturu iranske vlade u Teheranu i dodatnim područjima.

IRGC: Gađane dve fabrike aluminijuma, u UAE i Bahreinu



Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su meta njihovih napada napada bile dve fabrike aluminijuma, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Bahreinu.

U saopštenju se navodi da su gađane fabrika aluminijuma Emirejts (EMAL) i fabrika aluminijuma Bahrein (ALBA), koje su povezane sa američkim vojnim i vazduhoplovnim sektorom, prenosi danas iranska televizija Pres.

IRGC navodi da su fabrike napadnute u kombinovanoj operaciji raketa i dronova, i da ti napadi predstavljaju odgovor na "zlonamerne akcije američko-cionističkog neprijatelja usmerene na industrijsku infrastrukturu" Irana.

Aktivirana protivvazdušna odbrana UAE zbog iranskog napada



Nedugo nakon što su Izrael i Kuvajt prijavili iranske napade, Ujedinjeni Arapski Emirati takođe su aktivirali svoje sisteme protivraketne odbrane.

"Zvuci koji se čuju u raštrkanim delovima zemlje rezultat su presretanja balističkih i krstarećih raketa, kao i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane UAE", navodi se u objavi Ministarstva odbrane UAE na društvenoj mreži Iks.

Vojnik IDF-a poginuo, trojica lakše ranjena u borbama na jugu Libana



Jedan vojnik Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) je poginuo, a trojica su ranjena tokom borbi na jugu Libana, saopštila je izraelska vojska.

U saopštenju se navodi da je poginuo narednik Moše Jicak HaKoen Kac (22), iz 890. bataljona Padobranske brigade iz Nju Hejvena, Konektikat, u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi danas Tajms of Izrael.

