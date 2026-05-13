Politički rat između dela opozicije i studentskih blokadera u Srbiji nikada nije bio žešći, a novi sukob na društvenoj mreži Iks potpuno je ogolio duboke podele koje mesecima tinjaju unutar anti-vladinog bloka.

Sve je eksplodiralo nakon što je Alisa Petrović, dosadašnja odbornica Stranke slobode i pravde sa liste „Šabac protiv nasilja – Nebojša Zelenović“, prešla u odborničku grupu Srpske napredne stranke, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Posebno oštar bio je profil „RAF blokada“, povezan sa studentskim blokaderima, koji je objavio dokument o njenom izlasku iz SSP uz ironičan komentar koji je momentalno zapalio političku scenu.

– Dve stvari imamo da vam kažemo: 1. Pravilno se piše Šapca, a ne Šaca; 2. Iz SSP u SNS, to je kao kad pređu iz Barselone B u prvi tim Barselone – napisali su blokaderi.

Objava je brzo postala viralna, ali je potom usledio brutalan odgovor lidera SSP-a Dragan Đilas.

Đilas eksplodirao: „Razgovaraj sa roditeljima gde su pogrešili“

Đilas nije ostao dužan, već je direktno napao administratora profila „RAF blokada“.

– Administratoru ovog profila:

Pravilno se piše dve – slovima, a ne brojem. Treba da iskreno porazgovaraš sa roditeljima i da zajedno zaključite gde su pogrešili u vaspitanju, pa o ljudima koje deset godina SNS hapsi, prebija, otpušta, kojima decu tuku u školi zbog SNS laži, pišeš na ovakav način – poručio je Đilas.

Njegova reakcija izazvala je novi talas komentara i dodatno raspalila sukob između dela opozicije i blokaderskog pokreta.

Mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je lider SSP-a izgubio živce, dok su drugi branili njegov odgovor tvrdeći da su blokaderi prešli granicu političke satire.

Blokaderi uzvratili: „Branite preletače“

Nedugo nakon Đilasove objave, profil „RAF blokada“ ponovo se oglasio i nastavio sukob.

– Poštovani Dragane, ne zamerite na šali, ipak je teško ozbiljno komentarisati situaciju u kojoj branite vašeg preletača, a ljutite se na one koji su to primetili. Mi ćemo se truditi da ostanemo kulturni, čak i kada vaši botovi prema studentima i neistomišljenicima nisu ni približno takvi – napisali su blokaderi.

Njihov odgovor dodatno je podigao tenzije i otvorio novi front unutar opozicione scene, koja je poslednjih meseci sve više podeljena između tradicionalnih opozicionih stranaka i studentsko-blokaderskih grupa.

Šta ovaj sukob govori o stanju opozicije

Politički analitičari ocenjuju da ovakav javni obračun pokazuje koliko su odnosi između opozicionih lidera i blokadera ozbiljno narušeni.

Dok jedni smatraju da opozicione partije pokušavaju da zadrže kontrolu nad protestima i političkom scenom, drugi tvrde da blokaderi sve otvorenije odbijaju saradnju sa starim opozicionim strukturama.

Prelazak odbornice SSP-a u SNS dodatno je pojačao međusobno nepoverenje i otvorio pitanja o stabilnosti opozicionih saveza u lokalnim sredinama.

Sukob na mrežama sada je prerastao u otvoreni politički rat koji svakim danom postaje sve brutalniji.