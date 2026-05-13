Dragan Đilas je odgovorio na napade blokadera sa profila "RAF blokada" na društvenoj mreži "Iks".

Sve je počelo činjenicom da je Alisa Petrović, prva žena stranke Slobode i pravde, sa izborne liste "Šabac protiv nasilja - Nebojša Zelenović" od danas je postala član odborničke grupe Srpske napredne stranke.

Na profilu "RAF blokada" objavljen je dokument kojim je Alisa Petrović objavila da prestaje da bude odbornica SSP, uz komentar:

"2 stvari imamo da vam kažemo: 1. Pravilno se piše Šapca a ne Šaca; 2. Iz SSP u SNS, to je kao kad pređu iz Barselone B u prvi tim Barselone," objavili su blokaderi.

Na to im je odgovorio Dragan Đilas:

"Administratoru ovog profila

1. Pravilno se pise dve - slovima, a ne brojem

2. Treba da iskreno porazgovaraš sa roditeljima i da zajedno zaključite gde su pogrešili u vaspitanju, pa o ljudima koje deset godina SNS hapsi, prebija, otpušta, kojima decu tuku u školi zbog SNS laži, pišeš na ovakav način."