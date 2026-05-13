Poslanici iz poslaničke grupe Pokret slobodnih građana – Stranka demokratske akcije Sandžaka – Partija za demokratsko delovanje podneli su Narodnoj skupštini predlog rezolucije pod naslovom „O osudi zločina Republike Srbije izvršenih na Kosovu”, tražeći da se ovaj akt usvoji po hitnom postupku.

Dokument u koji je Alo! imao uvid, prema pečatu pisarnice Narodne skupštine, primljen 13. maja 2026. godine.

Posebno je politički sporno što se u samom nazivu rezolucije koristi formulacija "zločini Republike Srbije", čime se direktno žigoše naša zemlja.

Takođe, posebnu pažnju izaziva i zahtev da se rezolucija donese po hitnom postupku. Predlagači to obrazlažu potrebom da Srbija pokaže „institucionalnu opredeljenost ka suočavanju sa represivnom prošlošću”. Jasno je da iz ovoga prozilazi, da blokaderi žele da žigošu Srbiju kao "represivnu državu".

Kao potpisnici se navode narodni poslanici Šaip Kamberi, Minela Kalender i Ahmedin Škrijelj.

Iako predsednik PSG-a Pavle Grbović nije među potpisnicima, političku težinu predlogu daje činjenica da dolazi iz poslaničke grupe u čijem je nazivu i Pokret slobodnih građana, koji predstavlja jedan od najglasinijih podržavaoca takozvane blokaderske "studentske liste".

Upravo ta politička pozadina daje ovom dokumentu širi kontekst. PSG i njegovi funkcioneri bili su deo niza akcija koje su u javnosti predstavljane kao podrška "blokadama i protestima". Istovremeno, pojedini aktivisti i politički saveznici tog kruga dovođeni su u vezu sa strašnim incidentima ispred Skupštine Srbije i sukobima sa policijom o čemuje Alo! ranije pisao.

Međutim, nije bilo sukoba samo sa policijom već i kako su pisali beogradski mediji, napada na žene.

Podestimo, PSG je objavio skandalozan spot u kojem poručuju da kada oni dođu na vlast više se neće pričati o Jasenovcu i zločinačkoj akciji Oluji! Neće biti dozvoljeno da se spominju srpske žrtve, već će Srbi moći da budu obeleženi jedino kao zločinci!

Čak se i čelnik PSG-a oglasio kada je bilo reči o srpskim žrtvama, pokušavajući da tu temu označi kao "pokušaj zastrašivanja". Setimo se, poruka ispisana na engleskom jeziku da je jedini genocid na Balkanu bio nad Srbima, za Pokret slobodnih građana na čijem čelu je Pavle Grbić je "čin vandalizma i pokušaj zastrašivanja".

Setimo se i delovanja aktivistkinje PSG-a Marije Vasić za koju je predsednica Skupštine Ana Brnabić javno govorila da je Vasić, uoči protesta 15. marta, pominjala kontakte sa Vojskom Srbije i njen izlazak na ulice u podršci blokadama.

Zbog toga se podnošenje ovakvog predloga rezolucije ne može posmatrati samo kao još jedna parlamentarna inicijativa, već kao deo šire političke linije u kojoj se Srbija, u trenutku snažnih pritisaka povodom Kosova i Metohije, oni bi, po svemu sudeći, da stave omču Srbiji oko vrata i proglase je krivom za sve!

Kao što možemo da vidimo, blokaderi u kritičnom trenutku udaraju na svoju državu i svoj narod. Naime, pored svakodnevnog strašnog nasilja, terora koji trpi srpski naprod na Kosovu i Metohiji zbog ambicija pre svega Aljbina Kurtija i njemu sličnih u Prištini, blokaderi dodatno otežavaju ovom rezolucijom poziciju Srba na KiM. Kao da Srbima nije dovoljno Kurtijevog zuluma.

Umesto rezolucije koja bi osudila zločine nad Srbima, progon, martovski pogrom, uništavanje srpske imovine, napade na svetinje i sistematsko ugrožavanje srpskog naroda u pokrajini, na meti blokadera je Srbija, a posredno srpski narod na KiM.

