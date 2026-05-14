Nakon što je Stranka demokratske akcije Sandžaka, koju predvodi Sulejman Ugljanin, kao deo poslaničke grupe PSG–SDA–PDD učestvovala u podnošenju sramnog predloga rezolucije o "zločinima Republike Srbije" na Kosovu i Metohoji, vredi podsetiti da je Ugljanin ne tako davno javno pružao snažnu podršku blokadama i predstavljao ih kao model za preuređenje društava.

U izjavi koja je ponovo aktuelna u svetlu blokaderske inicijative, Ugljanin je blokaderski pokret u Srbiji uporedio sa istorijskim procesima iz vremena Francuske revolucije, tvrdeći da će ono što rade plenumaši postati uzor i izvan granica Srbije.

Prema njegovoj oceni, blokaderi u Srbiji uvode "novi model" koji bi, kako je rekao, trebalo da vodi ka uspostavljanju trajnog mira, pravde i stabilnosti u Evropi.

Ove izjave danas dobijaju dodatnu političku težinu jer dolaze od lidera stranke koja je, kroz poslaničku grupu u Narodnoj skupštini, učestvovala u podnošenju srame rezolucije kojom se traži osuda "zločina Republike Srbije" na Kosovu i Metohiji.

Ugljaninove reči pokazuju da podrška blokadama nije bila usputna ili umerena, već suštinska.

Poslanici iz poslaničke grupe Pokret slobodnih građana – Stranka demokratske akcije Sandžaka – Partija za demokratsko delovanje podneli su Narodnoj skupštini predlog rezolucije pod naslovom „O osudi zločina Republike Srbije izvršenih na Kosovu”, tražeći da se ovaj akt usvoji po hitnom postupku.

Posebno je politički sporno što se u samom nazivu rezolucije koristi formulacija "zločini Republike Srbije", čime se direktno žigoše naša zemlja.

Takođe, posebnu pažnju izaziva i zahtev da se rezolucija donese po hitnom postupku. Predlagači to obrazlažu potrebom da Srbija pokaže „institucionalnu opredeljenost ka suočavanju sa represivnom prošlošću”. Jasno je da iz ovoga prozilazi, da blokaderi žele da žigošu Srbiju kao "represivnu državu".

Kao što možemo da vidimo, blokaderi u kritičnom trenutku udaraju na svoju državu i svoj narod. Naime, pored svakodnevnog strašnog nasilja, terora koji trpi srpski naprod na Kosovu i Metohiji zbog ambicija pre svega Aljbina Kurtija i njemu sličnih u Prištini, blokaderi dodatno otežavaju ovom rezolucijom poziciju Srba na KiM. Kao da Srbima nije dovoljno Kurtijevog zuluma.

Umesto rezolucije koja bi osudila zločine nad Srbima, progon, martovski pogrom, uništavanje srpske imovine, napade na svetinje i sistematsko ugrožavanje srpskog naroda u pokrajini, na meti blokadera je Srbija, a posredno srpski narod na KiM.

