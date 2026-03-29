Predsednik Srbije i član Presedništva SNS Aleksandar Vučić potvrdio je da će se obratiti večeras oko 22 časa povodom rezultata lokalnih izbora koji su održani u 10 gradova i opština i dodao da imaju najbolje rezultate u Kladovu.

"Što volite da nam dodajete procente. Polako. Biće neizvesna i teška borba, obratiću vam se za sat vremena, u Kladovu je najbolje", rekao je Vučić kratko okupljenima u centrali SNS na Novom Beogradu.

On je to rekao na pitanje novinara kakva je situacija, kao i na komentar da su osvojili 70 odsto glasova.

Vučić će govoriti i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja. U sedište SNS su ranije došli i predsednik stranke Miloš Vučević i predsednica parlamenta i funkcionerka SNS Ana Brnabić. Lokalni izbori održani su danas u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Sevojnu i Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku.

