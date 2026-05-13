Dok su danas građani nervozno čekali u kolonama zbog nove blokade saobraćaja, društvene mreže eksplodirale su zbog jednog učesnika blokada koji je postao glavna tema snimaka i komentara sa ulice.

Na videu koji se masovno deli vidi se muškarac koji zajedno sa još desetak blokadera stoji nasred puta i zaustavlja vozila, dok su mnogi korisnici mreža ironično komentarisali da Srbija možda upravo gleda „budućeg blokaderskog ministra kulture, saobraćaja i opšteg haosa“.

– Ako je ovo intelektualna elita koja treba da vodi državu, onda smo stvarno u problemu – jedan je od komentara koji se munjevito proširio internetom.

Mnogi su se podsmevali njegovom ponašanju, izgledu i načinu na koji je učestvovao u blokadi, pitajući se da li su ovo ljudi koji sutra žele da uređuju državu i odlučuju o sudbini Srbije.

„Elita“ koja blokira narod

Na snimku se vidi mala grupa demonstranata koja pokušava da zaustavi saobraćaj i izazove zastoj, dok građani negoduju zbog blokada i gubljenja vremena.

Posebnu pažnju izazvalo je ponašanje pojedinaca sa protesta, pa su mnogi komentarisali da „blokaderska scena sve više liči na parodiju“.

Građani sve besniji zbog blokada

Ovakve scene poslednjih nedelja izazivaju sve veće nezadovoljstvo među građanima koji smatraju da male grupe ljudi nemaju pravo da maltretiraju hiljade drugih i blokiraju normalan život grada.

Dok organizatori protesta govore o „građanskoj borbi“, kritičari tvrde da se sve više vidi odsustvo ozbiljne politike i pretvaranje protesta u performanse za društvene mreže.

Na internetu su posebno viralni postali komentari da „blokaderi više liče na ekipu iz rijalitija nego na buduće lidere države“.