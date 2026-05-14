Pukla bruka na estradi! Pevača žena prevarila sa najboljim drugom: "Treba da je bude sramota!"

Pevač Darko Filipović razveo se od supruge Jasmine nakon što ga je prevarila sa njegovim prijateljem, kako su tada prenosili domaći mediji.
U braku bili 12 godina, a za gala svadbu pevač je iskeširao pravo bogatstvo.
Prvobitno su hteli da se venčaju u Beogradu, ali su zbog mnogobronih prijatelja i rodbine koji žive na jugu Srbije, promenili lokaciju u poslednjem trenutku, te je ceremonija priređena u Leskovcu.
Svadba je trajala skoro dvanaest sati, a gosti su se prvo okupili u Nišu ispred Jasminine kuće, gde su se ispoštovali svi tradicionalni običaji.
Nakon toga je uspedilo venčanje u crkvi, a veselje je nastavljeno u jednom luksuznom restoranu. Jasmina je za ovaj poseban dan imala venčanicu iz Turske, dok je Darko imao elegantno odelo.
Raskošna dekoracija, kao i hrava i piće koji su uvezeni iz inostranstva posebno za ovu svečanost samo su neki od detalja, a Darko se pobrinuo da ispuni svaku Jasmininu želju.
Na svadbi su okupili veliki broj javnih ličnosti, među kojima i Darko Lazić, Milica Todorović, Slavica Ćukteraš, Milan Dinčić Dinča i mnogi drugi.
Nakon građanskog venčanja u restoranu, gosti, ali i mladenci, uživali su u veselju. Mlada se u jednom momentu popela na sto, dok je Darko sve vreme kitio muziku.
Nakon razvoda žestoko govorio o bivšoj, a sve mu je jako teško palo.
- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bliži odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović svojevremeno.
