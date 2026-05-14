Samoproklamovana „proevropska opozicija“ održala je juče sastanak u prostorijama Narodnog pokreta Srbije i sve prisutne partije su odlučile da izađu na izbore sa sopstvenim listama. To je i definitivno kraj sna o opoziciji koja podržava takozvanu studentsku listu.

Dojučerašnji saborci su faktički ovom odlukom zarili nož u leđa studentskom pokretu i najavili slom blokadera.

„Bio je sastanak juče u prostorijama Narodnog pokreta Srbije, protekao je u odličnoj atmosferi. Sve stranke koje su bile na sastanku izrazile su želju da učestvuju na izborima. Ostalo je da svaka stranka unutar svojih organa i procedure koje ima primereno stranačkom statutu se u određenom vremenskom periodu izjasni i oko formata u kom će nastupiti”, rekao je Borislav Novaković iz Narodnog pokreta Srbije.

Ovom famoznom sastanku nije prisustvovao Zeleno-levi front Radomira Lazovića. Jelena Jerinić iz ZLF je za sastanak saznala iz medija.

- Ne, pa mislim, ja nemam informaciju, mislim kako da vam kažem, ne znam ni da li smo pozvani ni ko, mislim prosto to sam isto videla u medijima kao i vi. Tako da, mislim ja svakako ne bih ni bila osoba koja bi bila na tom sastanku... Pa ne, ja stvarno nemam informaciju ni da li smo bili pozvani, da li je bio upućen poziv ili ne - rekla je Jerinićeva.

Novaković je naveo da je postojala komunikacija između predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića i Radomira Lazovića iz ZLF, ali budući da je ZLF doneo odluku da će u slučaju julskih izbora podržati studentsku listu, pretpostavljam da je onda zajednički zaključak bio da nije neophodno prisustvo.

Sa druge strane, Svetislav Kostić iz ZLF-a je jedva dočekao da ismeje dojučerašnje kolege iz EU5.

- Taj EU5, EU4 ili EU3... ne postoji! A sa druge strane EU5 ili EU4 ili EU3 je medijska floskula, ona ne postoji. Dakle jednostavno, sem u medijima i na terenu ideje koju su kandidovali pre svega dakle mediji i društvene mreže, nikada takva ideja nije bila formalizovana. Dakle, mi nismo istupili ni iz čega jer ništa nije ni postojalo - tvrdi Kostić.

Koliko su opozicione partije razjedinjene i očigledno nemaju nikakav plan, a o programu i da ne pričamo, pokazuje i komentar profesorke i članice predsedništva DS Biljane Stojković na društvenoj mreži Iks.

Ona nije mogla da se suzdrži, pa je na vest o novom okupljanju svojih kolega kratko poručila: „Dan mrmota“.

Uz komentar je dodala i emotikon ošamućene glave, jasno aludirajući na beskonačne, jalove cikluse sastančenja koji ne vode nikuda.

Riha se podsmeva rijalitiju Save Manojlovića

Opoziciona novinarka Antonela Riha sa podsmehom je govorila o rijaliti akciji pešačenja do Obrenovca, koju su sproveli Savo Manojlović i njegovi saradnici iz Kreni-promeni.

Grupacija je na sva zvona najavila akciju pešačenja do ove opštine, valjda jer tako mogu biti napravljeni mnogo bolji kadrovi dronom nego da su, recimo, seli u automobil ili autobus 860.

Polazak je najavljen pre četiri dana. Sada se Riha oglasila putem društvene mreže Iks i napisala:

„Taman da zaspim pa se setim dokle li je stigao Savo, zna li neko?", napisala je Antonela Riha.