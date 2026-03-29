Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je večeras nešto posle 19 časova u sedište Srpske napredne stranke na Novom Beogradu.

Podestimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se večeras oko 22 sata. Predsednik će govoriti o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

Predsednik će tada govoriti i o izbornim rezultatima.

Podsetimo, blokaderi od jutros sprovode strašno nasilje nad građanima. Dolazilo je do povlačenja oružja, žena je pretučena, a aktivisti SNS je slomljena ruka...Više o blokaderskom nasilju i ostalim dešavanjima na lokalnim izborima možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.