

Odmetnuti socijalista Branko Ružić, potpredsednik Glavnog odbora SPS-a, već nedeljama pokušava da se na sve moguće načine umili blokaderima, ali ga oni uporno odbijaju, i čak mu poručuju da će ga uhapsiti!

Ružić je ponovo gostovao na tajkunskoj televiziji N1, gde je iznova pljuvao vladajuću koaliciju, čiji je deo. Međutim, ni ovo gostovanje mu nije pomoglo da ga prihvate takozvani studenti u blokadi i njihovi politički ideolozi.

Ružić je za N1 ponovio optužbe na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuće koalicije.

- SPS na narednim izborima ne treba da izađe u koaliciji sa SNS. Posebno je problematično to što u Srbiji vlada polarizacija za koju je najviše vlast kriva, zbog toga bi najbolje bilo da studenti pobede. Treba razmišljati šta će biti nakon Vučića. Svako ima svoj ciklus u kojem deluje, ali mene interesuje šta će biti nakon ovog režima. Totalno je irelevantno šta mislim o Vučiću i šta će to mišljenje građana izroditi na izborima, mislim da je greška predsednika to što je centralizacijom preuzeo veliko breme uz lošu kadrovsku politiku - rekao je Ružić.

Ove optužbe, međutim, bar zasad, nisu bile dovoljne da blokaderi prime Ružića u svoje političko okrilje. Naprotiv, poruka je jasna - nisi potreban i treba te uhapsiti!

„Branko Ružić je jedan od najinteligentnijih političara današnjice u Srbiji. Jedan od retkih koje ima poente slušati jer njegove reči svakako nose poruku i nikada ne priča uprazno. A da, treba ga i lustrirati i ispitati njegovu krivično-pravnu odgovornost u prethodnih 25 godina“, napisao je jedan od blokadera na društvenoj mreži Iks.