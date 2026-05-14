Jedan od organizatora blokaderskih protesta i lažni ratni veteran Simo Redžepović uhapšen je juče u Loznici zbog šverca migranata. Takođe, policija je kod njega pronašla i lažnu legitimaciju Vojnobezbednosne agencije (VBA).

Inače, s Redžepovićem je u automobilu bilo još pet migranata iz azijskih i afričkih zemalja. Blokader je pokušao da se iz neprijatne situacije izvuče pokazivanjem falsifikovane službene legitimacije, ali su policajci odmah shvatili da se radi o lažnoj ispravi.

Redžepović, koji je godinama redovni gost na opozicionim protestima, nekoliko puta je menjao ime i prezime.

Po nezvaničnim informacijama, Redžepović je više puta privođen zbog prevara i lažnog prijavljivanja. On je od šverca migranata navodno trebalo da zaradi desetak hiljada evra.

Ovo samo potvrđuje da se među „blokaderima“ nalaze okoreli kriminalci koji ne prezaju ni od čega.

Da podsetimo, u javnosti se Redžepović prvi put pojavio 2017. godine.

Tada je vođa sadašnjih blokadera snimio skandalozni video u kojem je izvređao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i pretio mu, a potom je zaprepastio čak i svoje „saborce” kada je izjavio da mu je žao što nije on ubio Zorana Đinđića.

Iako je Redžepović nekoliko sati posle objavljivanja obrisao ovaj snimak, ostaje upamćeno da je Simo, inače najveći fan Milorada Ulemeka Legije i nekadašnje JSO, poručio:

- Spominjete JSO koja je ubila Đinđića, ako je to istina, a znamo da nije, ali i da jeste, bio bih ponosan jer su ubili izdajnika. Da nisu oni, ja bih!

Milogorac preti: Treba ubiti Trampa, Putina i Vučića

Sledbenik Mila Đukanovića, poznat po podršci blokaderima, pozvao je iz Njujorka na ubistva šefova država - Donalda Trampa, Vladimira Putina, Aleksandra Vučića i Benjamina Netanjahua.

„Smrt Trampu, Putinu, Vučiću, Bibiju“, napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Inače, ovaj milogorac je i omiljeni tviteraš Marinike Tepić, Nataše Kandić i Borka Stefanovića, koji prate sve njegove objave na mreži.