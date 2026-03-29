Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je večeras je u sedište Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu.

Posetimo, večeras je u centralu Srpske napredne stranke u Beogradu stigao i predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić. Pored predsednika Vučića stigao je i predsednik SNS Miloš Vučević, prenosi Tanjug.

Predsednik Vučić obratiće se večeras oko 22.00 sata, a govoriće o rezultatima lokalnih izbora koji su održani u 10 gradova i opština.

Vučić će govoriti i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.