Na ponovljenim izborima na jednom biračkom mestu u Bajinoj Bašti došlo je do potpunog političkog preokreta – lista okupljena oko Srpske napredne stranke ostvarila je ubedljivu pobedu, ostavljajući opoziciju daleko iza sebe.

Na ponovljenom glasanju izašlo je čak 79,53 odsto birača, što pokazuje veliko interesovanje građana za ishod izbora. Sam izborni proces protekao je mirno i bez ikakvih incidenata.

Lista „Aleksandar Vučić – Bajina Bašta, naša porodica“ osvojila je 158 glasova, što je ogroman rast u odnosu na prethodno glasanje kada je imala 106 glasova. To znači da je SNS dobio praktično oko 50 odsto više glasova nego ranije.

Sa druge strane, lista „Ujedinjeni za Bajinu Baštu“ zabeležila je pad – sa 61 glasa spala je na svega 40. Zabeležena su i četiri nevažeća listića.

Posebno je upečatljivo to što su pojedini birači koji su na prethodnom glasanju podržali opoziciju, na ponovljenim izborima promenili odluku i glasali za SNS, što je dodatno povećalo razliku u korist ove liste.

Podsećanja radi, glasanje na ovom biračkom mestu ponovljeno je nakon što je prethodni izborni proces poništen zbog nepravilnosti. Međutim, umesto da donese bolji rezultat opoziciji, ponovljeno glasanje je dodatno učvrstilo poziciju SNS-a.

Građani su, prema oceni političkih posmatrača, na ponovljenom glasanju još odlučnije iskazali svoj stav, čime su praktično potvrdili i dodatno pojačali rezultat sa prvog glasanja.

Ovakav ishod jasno pokazuje promenu raspoloženja birača, ali i slabljenje opozicionog bloka, koji je nakon ponavljanja izbora doživeo još ubedljiviji poraz nego prvi put.