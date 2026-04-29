Srpska napredna stranka ostvarila je ubedljivu pobedu na ponovljenim izborima na biračkom mestu broj osam u Knjaževcu, gde je lista „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica“ osvojila 67,3 odsto glasova, prema podacima Opštinske izborne komisije.

Ovaj rezultat predstavlja značajan rast podrške u odnosu na prethodne izbore održane u martu, kada je ista lista osvojila 57,6 procenata glasova.

Rast podrške SNS i pad opozicije

Dok je lista SNS zabeležila rast, opoziciona lista „Knjaževac uz studente – dr Ivan Milošević“ ostvarila je slabiji rezultat. Na ponovljenom glasanju osvojila je 25,6 odsto glasova, što je manje u odnosu na mart, kada je imala 32,2 odsto podrške birača.

Ovakav odnos snaga ukazuje na promene u raspoloženju birača u kratkom vremenskom periodu, kao i na jačanje pozicije vladajuće liste na lokalnom nivou.

Izborni dan protekao bez problema

Glasanje na biračkom mestu broj osam, gde pravo glasa ima 817 građana, proteklo je bez zabeleženih nepravilnosti. Izlaznost je bila 68,54 odsto, što se smatra solidnim odzivom birača za ponovljeno glasanje.

- Izborni proces je počeo na vreme i tokom dana nije prijavljena nijedna nepravilnost – izjavio je za Tanjug zamenik predsednika Opštinske izborne komisije Knjaževac Milan Pavlović.

Šta ovi rezultati znače

Politički analitičari ocenjuju da ovakav rezultat dodatno učvršćuje poziciju SNS u lokalnoj politici i pokazuje stabilnu podršku birača, uprkos političkim izazovima.

Istovremeno, pad podrške opozicionoj listi može ukazivati na potrebu za redefinisanjem političke strategije i pristupa biračima.

Rezultati ponovljenog glasanja mogli bi imati uticaj i na ukupni sastav lokalne skupštine, ali i na dalji politički razvoj u ovom delu Srbije.