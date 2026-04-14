Opštinska izborna komisija u Bajinoj Bašti objavila je ukupan izveštaj o rezultatima glasanja na izborima za odbornike Skupštine opštine održanim 29. marta, a prema tim rezultatima u lokalni parlament su ušle dve liste od kojih je lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" dobila 26 odborničkih mandata, a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" osvojila 19 mandata.

U izveštaju objavljenom na sajtu Republičke izborne komisije, lista oko SNS osvojila je 8.467 glasova, odnosno 52,69 glasova birača, a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" 6.439, odnosno 40,07 odsto. Lista "Zdrava Srbija - Milan Stamatović" osvojila je 284 glasova, lista "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević" 357, grupa građana "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" 99 i grupa građana "Izađi / Izbori se za Bajinu Baštu - Srpski liberali" 69 glasova i nisu osvojile ni jedan mandat u lokalnom parlamentu.

Izbori za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta ponovljeni su 9. aprila na biračkom mestu broj 36 u selu Okletac. Pre ponavljanja izbora na biračkom mestu broj 36, OIK u Bajinoj Bašti je saopštila preliminarne rezultate izbora održanih 29 marta, na osnovu 98,08 odsto obrađenih biračkih mesta, prema kojima je lista "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica" osvojila 25 odborničkih mandata, a lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu" 20 mandata. Liste "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević", "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" i "Izađi / Izbori se za Bajinu Baštu - Srpski liberali" nisu osvojile nijedan mandat.

Skupština opštine Bajina Bašta ima 45 odbornika. Na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti Broj pravo glasa imalo je 21.460 grašana upisanih u birački spisak, a na izbore je izašlo 16.068 birača, što je 74,87 odsto ukupnog broja birača. Lokalni izbori održani su 29. marta i u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Lučanima, Boru, Knjaževcu, Kuli, Kladovu, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.