Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) navodno vodi tajni rat protiv narko-kartela u Meksiku, a prema tvrdnjama više bezbednosnih izvora, operacije su ušle u potpuno novu i mnogo opasniju fazu. Kako prenose pojedini američki mediji pozivajući se na obaveštajne izvore, operativci CIA više ne učestvuju samo u prikupljanju podataka i logistici, već direktno učestvuju u akcijama eliminacije visokorangiranih članova kriminalnih organizacija.

U centru cele operacije nalazi se elitna jedinica CIA poznata kao “Ground Branch”, odnosno “Kopnena grana”, specijalizovana za najopasnije tajne misije širom sveta. Navodno je upravo ova jedinica dobila zadatak da razbije komandnu strukturu najmoćnijih meksičkih kartela, uključujući ozloglašeni Sinaloa kartel.

Prema navodima izvora koje prenose američki bezbednosni portali i pojedini analitičari, strategija Vašingtona zasniva se na eliminaciji ljudi iz “srednjeg komandnog nivoa” kako bi se presekle veze između šefova kartela, distributera i oružanih grupa na terenu.

Bombaški napad izazvao paniku

Kao jedan od najdramatičnijih primera pominje se eksplozija automobila u martu ove godine u blizini Meksiko Sitija, kada je ubijen Fransisko Beltran, osoba koju američke službe dovode u vezu sa kartelom Sinaloa.

Prema tvrdnjama koje su procurele iz obaveštajnih krugova, eksplozivna naprava navodno je postavljena direktno u vozilo mete, a pojedini izvori tvrde da su u operaciji učestvovali američki operativci. Zvanične potvrde nema, ali je ovaj slučaj izazvao ogromnu pažnju i paniku unutar kriminalnih struktura u Meksiku.

Američki predsednik Donald Tramp još ranije je najavio formiranje velike međunarodne koalicije protiv kartela, tvrdeći da narko-organizacije predstavljaju “terorističku pretnju” za SAD. Upravo zbog toga mnogi analitičari smatraju da Vašington sada prelazi na mnogo agresivnije metode.

Prema pisanju američkih medija, deo operacija navodno se odvija bez pune koordinacije sa vlastima u Meksiku, što dodatno komplikuje odnose dve zemlje.

Meksiko na ivici novog haosa

Stručnjaci upozoravaju da bi ovakav pristup mogao izazvati ozbiljne posledice. Direktno uključivanje CIA u atentate na teritoriji druge države moglo bi da izazove diplomatski skandal, ali i brutalnu reakciju kartela.

Bezbednosni analitičari upozoravaju da bi kriminalne organizacije mogle pokušati osvetničke akcije čak i na teritoriji SAD, posebno ako procene da im Vašington objavljuje otvoreni rat.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da su meksički karteli poslednjih godina postali gotovo paravojne organizacije sa ogromnim finansijama, sopstvenim dronovima, teškim naoružanjem i mrežama širom Latinske Amerike.

Kritičari ovakve strategije upozoravaju da bi Meksiko mogao postati nova zona “prljavog rata”, nalik operacijama koje su SAD godinama sprovodile na Bliskom istoku. Sa druge strane, pristalice tvrde da bez brutalnog udara na vrh kartela nema šanse da se zaustavi talas droge, nasilja i krijumčarenja koji već godinama potresa i Meksiko i Ameriku.

Za sada CIA i Bela kuća nisu zvanično komentarisali ove navode, ali sve više curenja informacija iz bezbednosnih krugova pokazuje da se iza kulisa vodi mnogo ozbiljniji rat nego što javnost vidi.