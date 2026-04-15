Skupština u Prištini usvojila je rezoluciju pod nazivom „o istini i dostojanstvu žrtava rata“, kojom se, između ostalog, predviđa kažnjavanje svakog umanjivanja ili poricanja zločina za koje se tvrdi da ih je počinila srpska strana. U praksi, ovakva formulacija znači da bi svako ko javno govori o zločinima koje je počinila takozvana OVK mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem, dok se narativ Prištine nameće kao jedini prihvatljiv.

Rezoluciju je predložila Demokratska partija Kosova, a usvojena je u petak. U njenom sadržaju navodi se da je odgovornost institucija samoproglašenog Kosova, uključujući pravosudne organe, da sprovode istraživanje i dokumentovanje „zločina koje je Srbija počinila tokom rata na Kosovu“.

Pored toga, rezolucija predviđa izmene Krivičnog zakonika, kako bi se uvele kazne za sve koji „poriču ili umanjuju zločine Srbije iz perioda 1998–1999“, ali i za one koji, kako se navodi, „narušavaju dostojanstvo žrtava, opravdavaju ili veličaju srpsku vlast i zločine, ili šire srpsku propagandu“.

Nakon kontroverzi izazvanih izložbom Škeljzena Gašija, u kojoj su pomenute i albanske žrtve OVK, rezolucijom se dodatno propisuje da sve institucije moraju proveravati sadržaj, tačnost i „istorijsku istinu“ pre nego što podrže projekte koji se bave ratnim periodom.

Istoričar Aleksandar Gudžić ocenio je da je cilj ove rezolucije da se dominantni narativ o ratu na Kosovu ne dovodi u pitanje. On smatra da Aljbin Kurti sebe vidi kao „oca treće kosovske republike“, koja je zasnovana isključivo na albanskim žrtvama.

– Biće ograničena mogućnost preispitivanja odgovornosti OVK za eventualne ratne zločine iz devedesetih. Takođe, biće ugrožena sloboda iznošenja drugačijih stavova. Suština ovakvih zakona jeste da se postojeći narativ ne preispituje ni u nauci, ni u politici, ni u javnosti – rekao je Gudžić, dodajući da će ovo dodatno narušiti poverenje Srba u institucije u Prištini.

Sličnog stava je i istoričar Petar Ristanović, koji smatra da rezolucija ima za cilj da spreči svako dalje istraživanje ratnih događaja.

– Pod izgovorom zaštite dostojanstva žrtava pokušava se da se jedna verzija istine o ratu proglasi konačnom. Svako njeno preispitivanje moglo bi da bude kažnjivo. Postavlja se pitanje da li bi i istoričari mogli biti gonjeni ukoliko iznesu drugačije zaključke. Srpske žrtve su posebno ugrožene, jer se u dominantnom narativu tvrdi da OVK nije činila zločine – naveo je Ristanović.

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović ocenio je da je suština rezolucije pokušaj da se amnestiraju zločini počinjeni nad Srbima.

– Ovo je pokušaj da se nametne jedna istina i zabrani svako drugačije mišljenje. Njihova verzija događaja postaje jedina dozvoljena, dok se sve ostalo zabranjuje – rekao je Odalović.

On je upozorio da se planiraju izmene krivičnog zakonodavstva koje bi omogućile kažnjavanje svakoga ko iznese drugačiji pogled na događaje iz tog perioda.

– Postavlja se pitanje da li bi i porodice srpskih žrtava mogle da budu predmet krivičnog gonjenja ukoliko govore o zločinima OVK. Ovo otvara brojna pitanja i nosi potencijal za ozbiljne probleme – istakao je Odalović.

Prema njegovim rečima, rezolucija može poslužiti kao sredstvo pritiska i dodatno ugroziti slobodu govora svih građana, uključujući i Albance, ali i povećati međuetničke tenzije.