Službenici ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika tzv. kosovske policije upali su juče ujutru i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu odakle su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis „Železnička infrastruktura Kosova“ ispisan na srpskom i albanskom jeziku. Istovremeno, zauzeta je i železnička stanica u Leposaviću.

Kosovska policija sa više džipova specijalnih jedinica blokirala je juče oko osam časova ujutru prilaz železničkoj stanici u Zvečanu, a nešto kasnije ispred kancelarija koje pripadaju Železnicama Srbije postavljeni su kosovska zastava i tabla sa natpisom „Železnička infrastruktura Kosova“.

U gotovo isto vreme, pripadnici „Infrakosa“ zauzeli su železničku stanicu u opštini Leposavić.

Na objektu železnice okačena je i zastava takozvanog Kosova.

Tokom akcije, u Zvečanu su bili ministarka ekonomije u tehničkom mandatu privremenih institucija u Prištini, Artane Rizvanoli iz pokreta Samoopredeljenje, kao i šef tzv. kosovske policije Dželjalj Svečlja.

Pripadnici policije u Zvečanu naveli su da su asistirali prilikom preuzimanja stanične zgrade.

Na licu mesta nalazio se jedan radnik, koji je nakon dolaska službenika uzeo svoje stvari i napustio prostorije stanice.

Prostorije stanice u Zvečanu obišli su ministri u tehničkom mandatu tzv. kosovske vlade Dimalj Baša, Dželjalj Svečlja i Artana Rizvanoli.

- Ovo je jedna od poslednjih paralelnih ilegalnih institucija Srbije na Kosovu i nastavićemo da delujemo ukoliko otkrijemo još neku. Ovo će biti deo projekta rekonstrukcije celokupne železničke mreže Kosova – izjavio je Svečlja.

Ovim je samo nastavljen niz obračuna sa srpskim institucijama. Zatvorene su ekspoziture pošte, penzioni fond, ukinut je dinar, oteta je srpska imovina uključujući i razne institucije...

Posle poslednje akcije tzv. Kosovske policije, jasno je da se Aljbin Kurti i njegovi jurišnici neće zaustaviti sve dok sa Kosova i Metohije ne bude proteran i poslednji Srbin.

Ovo je samo nastavak terora nad Srbima, a da podsetimo, sedmoro Srba je uhapšeno 19. maja jer su navodno počinili krivično delo „kršenje slobodnog opredeljenja birača“, a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da Aljbin Kurti pokušava da hapšenjem sedmoro Srba na Kosovu i Metohiji završi ono što je uz pomoć Nenada Rašića započeo 15. marta kada je počeo obračun sa srpskim zdravstvenim i obrazovnim institucijama, zbog čega je neophodno da Srbi na Kosovu i Metohiji na izborima 7. juna glasaju za Srpsku listu.

Naglasio je da je Aljbin Kurti počeo da se na najgori način obračunava sa Srbima i Srpskom listom jer u svom političkom i ekonomskom programu nema ništa drugo da ponudi svojim biračima.

- Tu nema ni novih fabrika, ni novih radnih mesta, ni povećanja plata i penzija. Dakle, nema ničega od onog što ima ovde u centralnoj Srbiji, nema ničega od one politike kada govorimo o ekonomiji za koju se bori predsednik Aleksandar Vučić. Jedino što ima to je da napada državu Srbiju, da napada predsednika Aleksandra Vučića i da se obračunava sa srpskim narodom i Srpskom listom - objasnio je Petković.

Dodao je da Kurti ima tri cilja koja pokušava da ispuni - da završi započeto 15. marta, da oslabi Srpsku listu i da zastraši Srbe ne bi li ih naterao da glasaju za Rašića na narednim izborima.

Nastavljeni skupovi podrške uhapšenim Srbima

Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama sa područja opštine Gračanica okupili su se juče, sedmi dan, u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

Radnici KBC Priština - Gračanica, mirnim protestom su izrazili nezadovoljstvo zbog neosnovanog i protivpravnog hapšenja sedmoro Srba, među kojima je i direktor ove zdravstvene ustanove Bratislav Lazić.

Skupovi podrške održani su i ispred Interne i pedijatrijske klinike u Lapljem Selu, Doma zdravlja u Gračanici i Gušterici, OŠ „Braća Aksić“ u Lipljanu, OŠ „Kralj Milutin“ u Gračanici, OŠ „Miladin Mitić“ u Lapljem Selu, Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, OŠ „Sveti Sava“ u Sušici, Gimnazije i poljoprivredne škole Lipljan sa privremenim sedištem u Lepini, Srednje mašinske škole u Preocu, kao i u ostalim prosvetnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica.