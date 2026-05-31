RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Svečana akademija povodom obeležavanja Dana MUP-a i Dan policije (prenos)
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom
13.30 Veterinarska misija
14.00 Sat
14.45 Vesti
15.00 Znanje imanje
16.00 Kuhinja moga kraja
17.05 Vesti
17.15 Superpotera, kviz
18.20 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica, igrana serija
20.55 Ja volim Srbiju
22.10 Jeloustoun, serija
23.05 Dnevnik
23.25 Velika iluzija
00.00 Sat
00.45 Šarenica
02.25 Dnevnik 2
03.00 Sasvim prirodno
03.25 Veterinarska misija
03.50 Kuhinja moga kraja
Najava
Otmica 20.05 RTS1
Ana i Darko su u pritvoru. Tužiteljka Viktorija, u luksuznom automobilu, zaglavljena je u gužvu, kasni na posao i svađa se sa sedamnaestogodišnjom ćerkom Janom, koja je napravila incident u školi. Vidimo da Jana ima odbojan odnos prema majci. Viktorija je u tužilaštvu, predstavljaju joj slučaj otmice. Prvo saslušava Darka i Anu i saznaje da Ana ima svoje dete, koje je identično kao beba koju su kidnapovali. U toku je ispitivanje njenog bivšeg supruga Koste. Viktorija i Kosta su u lošem odnosu i komuniciraju uz mnogo provokacija. Kosta krije informaciju od Viktorije da se krišom viđa sa njihovom ćerkom Janom i da Jana želi da se preseli kod oca kad napuni osamnaest. Kosta dobija torbu punu keša od nepoznate osobe.
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.35 Datum
06.45 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.30 Slagalica
09.00 Napravljeno s ljubavlju
09.15 Kenši ne želi da bude slabić
09.30 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.25 Građanin
10.50 Rodoslavci (na znakovnom jeziku)
11.25 Verski mozaik Srbije
12.20 Od zlata jabuka
12.40 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.10 Romanipen
13.30 U susret snovima
13.55 Svetski – Milenko Stevanović
14.30 Prevaspitani
14.55 Edu global
15.20 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
16.10 90 godina Narodnog orkestra RTS – Zapis u vremenu - kolaž
16.50 Fudbal: Zelenortska Ostrva – Srbija, prenos prijateljske utakmice
18.50 Automobilizam: Reno Klio,snimak
19.25 Festival na RTS (Kan 2025): „Slučaj 137“, film
21.30 Volim klasiku
22.30 Na nišanu, serija
23.15 Koljska bušotina, film
01.05 Maraton Bramsovih simfonija: Simfonija br. 1
01.55 Fudbal: Zelenortska Ostrva – Srbija
03.45 Automobilizam: Reno Klio
Najava
Slučaj 137 19.25 RTS2
Slučaj broj 137 naizgled je samo još jedan predmet za Stefani, istražiteljku u agenciji koja kontroliše rad policije. Ali neočekivani element će uznemiriti Stefani i pretvoriti slučaj 137 u nešto više od običnog broja. Film "Slučaj 137" imao je premijeru na festivalu u Kanu 2025. godine. Uloge: Lea Druker, Džonatan Turnbul, Matilda Rohrič.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Nikad nije kasno
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Ovo selo ima svega 2.600 stanovnika, a iz njega je poniklo čak 39 doktora nauka i 37 reprezentativaca. Dok mnogi manji gradovi jedva uspeju da iznedre jednog vrhunskog sportistu ili profesora, Gajdobra decenijama stvara i jedne i druge. Ovo mesto, koje mnogi nazivaju srpskom Sorbonom, iznedrilo je košarkaške asove poput Vladimira Lučića i Mirka Milićevića, ali i naučnike čiji radovi danas imaju međunarodni značaj. Kako je moguće da jedno malo vojvođansko selo postane rasadnik uspeha? Da li je tajna u hercegovačkom mentalitetu, tradicionalnom vaspitanju, kultu obrazovanja — ili čak u čuvenom raštanu, bez kog, kažu meštani, nema ni snage ni pameti? Danas je "EXplozivu", na Prvoj televiziji od 18.55 čiji je autor Katarina Svrkota, priča o mestu u kom ambicija izgleda nije izuzetak već pravilo!
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Crni Gruja, domaća igrana serja
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
23.30 Kuhinja, igrana serija
00.30 Kuhinja, igrana serija
01.30 Hotel Balkan, igrana serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je - Tajna između svetova. Gosti Saše Borojevića su"srpska snajka" iz plemena Zulu NAledi Repaja, istraživaš i advokat Viktor Lazić i istraživač Rtnja Saša Nađfeji. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio: Ritam nedelje
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Pitam se pitam
08.40 Deciklopedija
08.45 Preci a počeci
09.00 Filozof i ja
09.05 Ja sad znam a ti?
09.25 Iza poslednje tačke
09.35 Mihael Kolhas, igrani film
11.30 Povratak na selo, dokumentarni program
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Brazde, emisija za poljoprivrednike
13.00 Dodati život godinama. TO Bečej 2026
14.00 Prijatelji zauvek, zabavni program
15.00 Nedeljom, zabavni program
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova, sportski program
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
18.45 Tv šifonjer
19.00 Epizode, igrana serija
20.05 Administrator, igrani film
21.40 Tv šifonjer
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Art - erija, kulturni magazin
23.15 Grad bez pravila, igrana serija
23.57 Čuvarke, igrani film
02.06 Administrator, igrani film
03.38 Prijatelji zauvek
Najava
Nedeljom 15.00 RTV1
Svake nedelje uživo iz Studija 3 donosi gledaocima teme i priče koje čine svakodnevicu lepšom i sadržajnijom.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
14.00 TV atelje
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.40 Film
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.00 Velike vesti
22.35 Film
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
06.25 Sumpor, domaća igrana serija
07.30 Sumpor, domaća igrana serija
08.35 Top gan, igrani film
10.20 Top gan Maverik, igrani film
12.35 Velika iluzija 2, igrani film
14.45 Paklene ulice 9, igrani film
17.15 Nemoguća misija: Razilaženje, igrani film
19.50 Sumpor, igrana serija
21.00 Sumpor, igrana serija
22.05 Posao u Italiji, igrani film
00.05 Autobus 657, igrani film
Najava
Nemoguća misija: Razilaženje 17.15 Superstar
Tokom misije pronalaženja ukradenog plutonijuma, Itan Hant izabere da spase svoj tim umesto za završi misiju, dozvolivši da nuklearno oružje dođe u posed teroristima.
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Crvena Džoun, igrani film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.20 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj - Nova sezona
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Administrator, igrani film
01.30 Balkanskom ulicom
UNA TV
08.20 Klopka, film
10.15 Jorgovani, film
12.00 Očima deteta
12.15 Ekipa, serija
13.00 Una vesti
13.05 Džuli i Džulija, igrani film
15.25 Čarlijevi anđeli: Totalno zagušenje, film
17.20 Una intervju: Milan Caci Mihailović
18.30 Una dan
19.00 Štafeta: I posle Tita -Tito
19.30 Most, film
21.30 Ekipa, serija
22.10 Ja, špijun, film
00.05 Bladšot, film
01.55 2012, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Vladana i Bojana Veljković
13.00 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat gost: Božidar Zuber
17.00 Beli lavovi, igrani film
18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Prije sexa i poslije kiše
19.00 Alapače, serija
20.05 Hype zvezde
21.30 Nedelja, serija
22.00 Velika objedinjena teorija, igrani film
00.20 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.55 Zamka za milijardera, film
08.35 Ted: izgubljeni pustolov, film
11.05 Marš pingvina, film
12.25 Zaboravljeni Božić, igrani film
13.35 Priča nad pričama, film
15.45 Golem iz Lajmhausa, film
17.30 Zamka za milijardera, film
19.05 Poslednji tajkun, igrani film
21.00 Tomazo, film
22.55 Prestupna sezona, film
00.35 Izveštaj sa Evrope, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
13.00 Tur de Fred
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku
16.30 U kuhinji sa Primožem
17.00 Na Šerifin način
17.30 Na Šerifin način
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji
Star Movies
05.35 Nevolje s mister Binom, serija
06.00 Sezona lova 2, igrani film
07.30 Džoni Ingliš, igrani film
09.25 Novi dečko moje mame, igrani film
11.30 Ljudi u crnom 3, igrani film
13.50 Sezona lova 4: Lud od straha, igrani film
15.40 Hvala na iskrenosti, film
17.55 Ljudi u crnom, igrani film
20.00 Gospodar venčanja, film
22.05 Ambis, film
Star Life
06.00 Ti i ja
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Kako znaš da je ljubav, film
13.45 Ti i ja
14.20 8 jednostavnih pravila
16.35 8 jednostavnih pravila
17.05 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Moja stara gospođa, film
22.15 911
23.10 911
Komentari (0)