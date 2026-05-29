Maturanti Gimnazije u Severnoj Mitrovici danas su obeležili završetak srednjoškolskog obrazovanja tradicionalnim okupljanjem i slavljem u centru grada.

Okupljanje je počelo na platou Srednje tehničke škole „Mihailo Petrović Alas“, odakle su maturanti, uz pesmu i trubače, krenuli u šetnju glavnim gradskim ulicama.

Slavlje su nastavili kod spomenika knezu Lazaru, gde su se zadržali neko vreme, privlačeći pažnju prolaznika veselom atmosferom, igrom i muzikom.

Uz trubače, baklje i srpske trobojke, igralo se i veselilo ulicama Severne Mitrovice.