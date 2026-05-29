Misija OEBS-a na Kosovu i Metohiji oglasila se nakon što su pripadnici takozvane kosovske policije i kompanije “Infrakos” zauzeli objekte Železnica Srbije u opštinama Zvečan i Leposavić, upozorivši da ovakvi potezi zahtevaju hitne konsultacije sa lokalnim zajednicama i poštovanje Zakona o upotrebi jezika.

Reagujući na novo zauzimanje objekata na severu Kosova i Metohije i uklanjanje ćiriličnih tabli sa železničkih stanica, iz OEBS-a su poručili da pažljivo prate situaciju na terenu i naglasili da ovakve akcije nose “povećanu odgovornost”.

– Misija smatra da postupci ove prirode nose povećanu odgovornost i da potencijalne aktivnosti ove vrste zahtevaju bliske konsultacije sa pogođenim zajednicama – navedeno je u pisanom odgovoru OEBS-a za “Kosovo onlajn”.

Iz Misije OEBS-a dodatno su upozorili da su se poslednji događaji dogodili baš na početku zvanične predizborne kampanje, zbog čega je situacija još osetljivija.

– Misija je primetila da su se jučerašnji događaji poklopili sa prvim danom zvanične predizborne kampanje. Svi akteri se podstiču da budu svesni posebne osetljivosti pitanja koja to otvara – navodi se u saopštenju.

Posebnu pažnju OEBS je posvetio uklanjanju ćiriličnih oznaka sa železničkih stanica na severu Kosova i Metohije, nakon čega su postavljene nove table na latinici.

– Misija takođe skreće pažnju na obaveze iz Zakona o upotrebi jezika i poziva nadležne organe da obezbede potpuno i hitno poštovanje – poručili su iz OEBS-a.

Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije juče su sa više džipova blokirali prilaz železničkoj stanici u Zvečanu, dok su ispred kancelarija Železnica Srbije postavljeni zastava takozvanog Kosova i tabla sa natpisom “Železnička infrastruktura Kosova”.

Gotovo istovremeno, pripadnici “Infrakosa” zauzeli su i železničke stanice u Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini.

Ovaj potez izazvao je novu zabrinutost među Srbima na severu Kosova i Metohije, dok raste strah da bi jednostrani potezi Prištine mogli dodatno da podignu tenzije u pokrajini.