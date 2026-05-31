Arena Premium 1

06.00  Košarka PF2 Grčka liga G2: AEK/Aris - Olimpijakos

08.00  Košarka Grčka liga PF1 G2: PAOK - Panathinaikos

10.00  Mali fudbal Arenino Svetsko Prvenstvo

12.00  Košarka NBA G7: Oklahoma - San Antonio

14.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ - Arsenal

16.30  Fudbal Prijateljske utakmice: Zelenortska Ostrva - Srbija

19.30  Arena Studio

20.00  Košarka Finale KLS

22.00  Arena Studio

23.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ – Arsenal

02.00  Košarka NBA G7: Njujork - Klivlend

 

Arena Premium 2

06.00  Rukomet Liga Evrope EHF: Monpelje - Kil, polufinale 1

07.30  Rukomet EHF Liga Evrope: Melzungen - Flenzburg, polufinale 2

09.30  Košarka Francuska liga G3, četvrtfinale

11.15  Košarka Francuska liga G4, četvrtfinale

13.00  Košarka NBA delji

13.30  Košarka Nemačka liga G1 SF1

15.30  Hokej Svetsko prvenstvo, 3. mesto

18.00  Vaterpolo Superliga Srbije: Novi Beograd - Radnički

20.00  Rukomet Superliga Srbije G3: Partizan - Vojvodina, finale

 

Eurosport 1

Nedelja 31 Maj 2026

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 20

07.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 20

09.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 1

10.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

13.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

16.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21

19.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

20.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

23.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21