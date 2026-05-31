Arena Premium 1
06.00 Košarka PF2 Grčka liga G2: AEK/Aris - Olimpijakos
08.00 Košarka Grčka liga PF1 G2: PAOK - Panathinaikos
10.00 Mali fudbal Arenino Svetsko Prvenstvo
12.00 Košarka NBA G7: Oklahoma - San Antonio
14.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ - Arsenal
16.30 Fudbal Prijateljske utakmice: Zelenortska Ostrva - Srbija
19.30 Arena Studio
20.00 Košarka Finale KLS
22.00 Arena Studio
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ – Arsenal
02.00 Košarka NBA G7: Njujork - Klivlend
Arena Premium 2
06.00 Rukomet Liga Evrope EHF: Monpelje - Kil, polufinale 1
07.30 Rukomet EHF Liga Evrope: Melzungen - Flenzburg, polufinale 2
09.30 Košarka Francuska liga G3, četvrtfinale
11.15 Košarka Francuska liga G4, četvrtfinale
13.00 Košarka NBA delji
13.30 Košarka Nemačka liga G1 SF1
15.30 Hokej Svetsko prvenstvo, 3. mesto
18.00 Vaterpolo Superliga Srbije: Novi Beograd - Radnički
20.00 Rukomet Superliga Srbije G3: Partizan - Vojvodina, finale
Eurosport 1
Nedelja 31 Maj 2026
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 20
07.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 20
09.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, Žene, Etapa 1
10.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
13.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
16.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21
19.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
20.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
23.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21
