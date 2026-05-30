Pripadnici policije tzv. Kosova upali su danas u srpsku ambulantu u Obiliću koja funkcioniše u okviru srpskog zdravstvenog sistema, a nakon pretresa prostorija ambulanta je zapečaćena.

Kako prenosi „Kosovo onlajn“, do upada je došlo nakon što je Zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu.

Policija je potom izvršila pretres objekta, gde je pronađena medicinska oprema, nakon čega je ambulanta zatvorena i stavljena pod pečat.

Ovaj potez izazvao je zabrinutost među Srbima na Kosovu i Metohiji, posebno imajući u vidu da su zdravstvene i obrazovne ustanove ostale među retkim institucijama u koje srpski narod još polaže nadu.

Predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen tokom posete Prištini 14. aprila poručio je da srpskim lekarima mora biti omogućeno da rade i naglasio da se ne sme dozvoliti prekid zdravstvenih usluga za srpsko stanovništvo.

Ipak, situacija na terenu pokazuje potpuno drugačiju sliku.

Ovo je drugi ozbiljan potez prištinskih vlasti protiv Srba u samo dva dana.

Podsetimo, prethodno su sa železničkih stanica u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini uklonjene table sa ćirilično-latiničnim natpisima, čime su objekti praktično stavljeni pod kontrolu prištinskih institucija.

Srbi na Kosovu i Metohiji upozoravaju da se sistematski gase institucije Republike Srbije i dodatno otežava svakodnevni život srpskog stanovništva.

Dinar je ranije praktično uklonjen iz platnog prometa, dok su srpske pošte i banke takođe zatvorene ili preuzete.

Najnoviji upad u ambulantu u Obiliću dodatno je pojačao strah među Srbima da bi i zdravstveni sistem mogao postati nova meta pritisaka Prištine.