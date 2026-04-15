Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Velikoj Britaniji lošijim uslovima u trgovinskom sporazumu, izražavajući nezadovoljstvo zbog, kako smatra, nedovoljne britanske podrške ratu sa Iranom.



Britanski premijer ser Kir Starmer odbacio je pritiske i poručio da njegova zemlja neće menjati stav.

"To nije naš rat. Na mene se vršio veliki pritisak da postupim drugačije, ali neću se predomisliti. Neću popustiti", izjavio je Starmer, prenosi Skaj njuz.

Trampovu izjavu, datu dopisniku Marku Stounu, kritikovao je lider liberalnih demokrata ser Ed Dejvi, koji je pozvao premijera na odlučniji odgovor.

"Predsednik Tramp je zapretio raskidom trgovinskog sporazuma jer se nismo pridružili njegovom ratu u Iranu. Ovo je kap koja je prelila čašu", rekao je Dejvi, dodajući da je neprihvatljivo da se Britanija tretira kao da joj se nameću uslovi silom.

Starmer je ponovio da Velika Britanija neće biti uvučena u sukob.

"Nije u našem nacionalnom interesu da se pridružimo ovom ratu i to nećemo učiniti", naglasio je on.

Državna poseta kralja Čarlsa Sjedinjenim Američkim Državama planirana je za kraj meseca.