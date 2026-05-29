Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas iz Kine povodom novih poteza Aljbina Kurtija na severu Kosova i Metohije i upozorio da Srbe u južnoj pokrajini očekuje veoma težak period.

Vučić je komentarisao preuzimanje železničkih stanica u Zvečanu i Leposaviću od strane prištinskih vlasti i poručio da će Srbija nastaviti da pomaže svom narodu uprkos izuzetno teškim okolnostima.

– Srbe na Kosovu i Metohiji očekuje mnogo muka, kao i posle izbora. Zato gledamo da pomognemo koliko možemo u ovakvim uslovima, što nije mnogo, ali rešenje nije u napuštanju ognjišta – rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara po završetku posete Kini.

Predsednik Srbije istakao je da ne veruje da će međunarodna zajednica ozbiljno reagovati na nove poteze Prištine.

– Da su iskreno želeli, naterali bi Prištinu još odavno da formira Zajednicu srpskih opština – poručio je Vučić.

On je naglasio da veoma dobro zna kako funkcionišu međunarodni politički odnosi i da zbog toga pažljivo bira reči.

– Dugo sam u tom sistemu, još od 2012. godine, i znam šta mogu da kažem, a šta ne – rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o bezbednosnoj situaciji i stanju Vojske Srbije, Vučić je poručio da se srpska armija ubrzano modernizuje i da pravi „kvantne skokove“.

– Nešto imamo, nešto dobijamo i nešto ćemo tek da uzimamo. Detalje ćete narednih dana čuti iz drugih zemalja jer oni imaju obavezu da to objave, mi nemamo – rekao je Vučić.

Posebno je naglasio da će Vojska Srbije biti dovoljno snažna da zaštiti zemlju i predstavlja ozbiljan faktor odvraćanja.

– Naša armija biće dovoljno snažna da nas zaštiti od svakoga i da bude jak odvraćajući faktor – zaključio je predsednik Srbije.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija na severu Kosova i Metohije i novih poteza vlasti u Prištini koji dodatno podižu zabrinutost među Srbima u pokrajini.