Nova najava Prištine o formiranju tzv. žandarmerije izazvala je ozbiljnu zabrinutost među Srbima na Kosovu i Metohiji, dok sagovornici upozoravaju da je cilj dodatno jačanje pritisaka i nastavak zastrašivanja srpske zajednice.

Ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja saopštio je sredinom maja da je formirana radna grupa koja treba da pripremi model funkcionisanja žandarmerije tzv. Kosova.

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina dozvoljena oružana sila na Kosovu i Metohiji, dok je dokument predvideo demilitarizaciju tzv. OVK i drugih albanskih naoružanih formacija.

Međutim, Priština je još 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage, koje su kasnije transformisane u vojsku uprkos protivljenju Srba.

Novinar Zoran Šaponjić ocenio je da je nova žandarmerija potrebna Aljbinu Kurtiju kako bi se nastavili pritisci na Srbe, posebno na severu KiM.

– To će u suštini biti produžena ruka KBS-a i još jedna jedinica ROSU. Sva brutalna hapšenja po Leposaviću i Zvečanu upravo su izvodile te jedinice. Žandarmerija će biti samo nova snaga za pritisak na Srbe – rekao je Šaponjić.

On je upozorio da je sever Kosova i Metohije pod stalnim pritiskom specijalnih jedinica.

– Na više punktova nalaze se specijalci ROSU koji zastrašuju Srbe. Poskidali su table na ćirilici, rade ono što su Nemci i Italijani radili 1941. godine – naveo je Šaponjić.

Pukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji Ljuban Karan ocenio je da se formiranjem novih struktura pokušava dodatno učvršćivanje tzv. kosovskih institucija.

– Ovo je pokušaj povezivanja paravojske i policije kroz novu formaciju koja treba da posluži kao prelaz ka daljoj militarizaciji – rekao je Karan.

On tvrdi da svaka nova institucija ima isti cilj – nastavak tihog egzodusa Srba sa Kosova i Metohije.

– Sve je osmišljeno da se Srbi dodatno zastraše i nateraju da napuste svoja ognjišta. Suđenja Srbima, hapšenja i nove bezbednosne strukture deo su iste politike – upozorio je Karan.

Prema njegovim rečima, krajnji cilj Prištine jeste pokušaj da tzv. Kosovo postane član NATO-a i da se dodatno ojača vojna infrastruktura.

– Naoružavaju ih, stižu dronovi, pravi se fabrika municije, a cilj je da cela teritorija postane deo NATO pakta – naveo je Karan.

Dodao je da je jedini odgovor Srbije diplomatska borba uz podršku Rusije i Kine i insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i Rezolucije 1244.

Sagovornici upozoravaju da bi novo formiranje žandarmerije moglo dodatno da podigne tenzije na Kosovu i Metohiji i pojača strah među Srbima koji već godinama žive pod pritiscima i stalnim incidentima.

(RT.rs)