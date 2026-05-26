Muharem Ibraj, Albanac iz Đakovice koji je tokom 1998. godine odbio da se priključi takozvanoj OVK, platio je jezivu cenu svoje odluke — pripadnici terorističke organizacije ubili su mu šest članova najuže porodice.

Njegov jedini „greh“ bio je to što nije želeo da okrene leđa državi u kojoj je rođen i što je nastavio da radi kao policajac.

– Ja sam rođen u ovoj državi, otac mi je rođen tu, nisam mogao protiv države – rekao je Muharem u jednom od svojih retkih svedočenja.

Zbog odbijanja da se priključi OVK, njegova porodica postala je meta.

Kako se navodi na Fejsbuk stranici „Bombardovanje Srbije 1999. – Da se nikad ne zaboravi“, teroristi su mu tokom leta 1998. poslali pismo sa ultimatumom — da napusti policiju i pridruži se njima.

Muharem je to odlučno odbio.

Ubrzo je usledio krvavi odgovor.

Pripadnici OVK oteli su njegovog sina Kujtima i petoricu rođene braće — Ibera, Isufa, Isu, Muhameda i Jakupa.

Nijedan se nije vratio.

– Ko je bio protiv OVK, nastradao je. Ili je ubijen ili kidnapovan – pričao je Muharem.

Posle Kumanovskog sporazuma za porodicu Ibraj više nije bilo života na Kosovu i Metohiji.

Svi su bili na spisku za likvidaciju.

Muharem je uspeo da pobegne i nastani se u Nišu, gde živi i danas, ali je njegova porodica rasuta širom sveta — od Srbije do Australije.

Njegova supruga i četvoro dece dobili su status izbeglica u jednoj evropskoj zemlji, dok je jedna ćerka ostala na Kosmetu.

Prema njegovim tvrdnjama, i njoj su upućene monstruozne pretnje.

Rečeno joj je da će biti ubijena zajedno sa detetom ako ode da poseti oca u Nišu.

Muharem je svog unuka video samo jednom — kada se rodio 1998. godine.

Iako je čak 22 godine radio u policiji, nikada nije ostvario pravo na penziju.

Uprkos svemu što je preživeo, Muharem kaže da se nikada nije pokajao što nije pristao da izda državu.

– Nisu ni oni na Kosovu danas zadovoljni. Zadovoljni su samo oni koji su krali, pljačkali i prodali našu decu. Oni su bogati, narod je siromašan – rekao je Ibraj.

Njegovo svedočenje godinama izaziva snažne reakcije, posebno zbog činjenice da je kao Albanac odbio da stane uz OVK i zbog toga izgubio gotovo celu porodicu.

Muharem Ibraj kasnije je svedočio i pred Haškim tribunalom o zločinima OVK tokom 1998. i 1999. godine.