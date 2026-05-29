Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pozvao je danas sve Srbe iz centralne Srbije, interno raseljenekoji imaju pravo glasa na izborima koji se 7. juna održavaju u AP KiM, da se odazovu i glasaju za Srpsku listu. On je to rekao prilikom posete porodici Bojić koja od 1999. godine živi u beogradskom naselju Krnjača. "Bojići su naši dragi prijatelji i njihovo troje dece. Danilo je iz Istoka, njegova porodica je usled vihora rata 1999. godine morala da napusti Istok, a tu je i njegova supruga Nikolija. Porodica poseduje prištinska dokumenta i odazvaće se pozivu države Srbije i 7. juna biti na KiM i glasati za Srpsku listu", rekao je Petković, prenosi Tv Most.

Direktor Kancelarije je istakao da je od presudnog značaja da se svi Srbi iz centralne Srbije sa pravom glasa na izborima na Kim odazovu i glasaju za Srpsku listu. "Izbor je nikad lakši. Aljbin Kurti nema šta da ponudi, on nema, za razliku od predsednika Vučića koji nudi građanima Srbije i nova radna mesta i povećanje plata i penzija i nove investicije. Svega toga nema na KiM kada je reč o režimu Prištine i jedino što Kurti može da ponudi i šta je radio i tokom prethodnih pet izbornih procesa u poslednjih 16 meseci jeste progon Srba. Tamo gde je najteže, gde nas proganjaju, tamo se pokazuje sloga i jedinstvo srpskog naroda. Uveren sam i ubeđen da će i ovog puta pobediti sloga srpskog naroda, da će pobediti jedna lista, Srpska lista", rekao je Petković. Podsetio je da je u četvrtak počela predizborna kampanja na KiM, koju je Srpska lista započela veličanstvenim skupom u Zvečanu.

"U isto vreme svoju predizbornu kampanju započeo je i Kurti nastavkom terora prema Srbima. Dok s jedne strane imamo Srpsku listu koja izlazi sa jasnim političkim programom, s druge strane imamo režim u Prištini koji nastavlja da sprovodi antisrpsku politiku", rekao je Petković.

"Naglasio da su ovi izbori jasni - srpski narod na Kosovu ali i srpski narod u centralnoj Srbiji koji ima prištinska dokumenta se odlučuje za Srpsku listu - jedinu snagu koja predstavlja srpski narod na Kosovu i Metohiji. "Srpska lista je jedini legitimni predstavnik srpskog naroda i Srpska lista je ta koja ima punu podršku zvaničnog Beograda i predsednika Aleksandra Vučića. Od presudnog je značaja da Srbi na Kosovu izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Pobeda Srpske liste jeste pobeda srpskog naroda na Kosovu i Metohiji a to znači i nastavak pomoći države Srbije za opstanak našeg naroda u našoj južnoj pokrajini", rekao je Petković. Nikolija Bojić se zahvalila na poseti i poručila da će Kancelarija za KiM i narod na KiM uvek imati podršku njene porodice i prijatelja. "Vidimo se 7. juna", poručila je Bojić i pozvala sve Srbe koji imaju pravo glasa da izađu na izbore i daju podršku Srpskoj listi. Zajedno sa Petkovićem, porodicu Bojić je obišla i zamenica komesara za izbeglice i migracije Dušica Popović.