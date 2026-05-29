Aljbin Kurti svoju predizbornu kampanju započeo je hapšenjem direktora srpskih prosvetnih i obrazovnih institucija i otimačinom srpske imovine, ali zato za blokadere iz centralne Srbije prostire crveni tepih na KiM.

Grupica blokadera u severnom delu Kosovske Mitrovice danas sprovodi svoje besmislene performanse a sve vreme ih čuva Kurtijeva policija.

To ne čudi kada se zna da je Kurti javno podržao studente blokadere i njihove nasilne proteste protiv države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, a podršku im je nedavno pružio i kandidat Kurtijevog Srbina Nenada Rašića koji je i naručio hapšenje srpskih profesora i lekara.

Zbog toga i nijedan čestiti Srbin s KiM ne želi da naseda na propagandu studenta blokadera, jer je jasno kome odgovara njihov dolazak.

Novosti