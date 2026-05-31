Dodje Tito u Hercegovinu i niko ne zna ko je on.
Pita nekog starca:
- "Zar ne znas ti tko sam ja?"
- "Ne, a tko si ti?"
- "Ja sam onaj za koga si se ti borio od 1941 do 1945."
- "E, moj Ante, sto si se prominija!"
