CIK u Prištini je podržao preporuku da se zbog, kako tvrdi, neispunjavanja zakonskih kriterijuma odbije akreditacija nevladinoj organizaciji "Advocacy Center for Democratic Culture" i međunarodnoj organizaciji "Odbor za kontrolu i opservaciju", navedeno je na sajtu CIK-a.

Tokom pregleda i evaluacije dokumentacije koju je podnela NVO "Advocacy Center for Democratic Culture", ispostavilo se da ona ne sprovodi aktivnosti vezane za izborne procese ili zaštitu ljudskih prava, kako je izričito propisano važećim zakonskim odredbama za akreditaciju posmatrača izbora, navodi CIK u Prištini.

U međuvremenu, tokom pregleda i evaluacije dokumentacije koju je podnela međunarodna organizacija "Odbor za kontrolu i opservaciju", utvrđeno je da se u njenoj zvaničnoj dokumentaciji koristi termin Kosovo i Metohija, što je formulacija "koja je u suprotnosti sa ustavnim i pravnim poretkom" tzv. Kosova, navodi CIK u Prištini.

Period za prijavu za akreditaciju posmatrača, koji je počeo 5. maja, završava se danas, 30. maja 2026. godine.

Do kraja ovog perioda od 26 dana, potvrđeni politički subjekti, nevladine organizacije, vladine i međuvladine organizacije, specijalizovane međunarodne organizacije koje se bave izborima i zaštitom ljudskih prava, mediji, kao i predstavnici stranih zemalja, mogu da podnesu svoj zahtev onlajn za akreditaciju posmatrača, navodi CIK u Prištini.

Direktor Kancelarije za registraciju, sertifikaciju i finansijsku kontrolu političkih subjekata, Besnik Bužala, preneo je na sednici CIK-a da je 29 akreditovanih organizacija ispunilo zakonske kriterijume za posmatranje izbora.

U prvoj grupi akreditovan je 761 posmatrač prevremenih izbora iz pet nevladinih organizacija, jedne međunarodne organizacije, 13 lokalnih medija, sedam međunarodnih medija, dve ambasade i jedne lokalne institucije.

U AP Kosovu i Metohiji je 28. maja počela kampanja za predstojeće prevremene izbore, koji će biti održani 7. juna.