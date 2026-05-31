17.15 Superstar

Nemoguća misija: Razilaženje

Tokom misije pronalaženja ukradenog plutonijuma, Itan Hant izabere da spase svoj tim umesto za završi misiju, dozvolivši da nuklearno oružje dođe u posed opasne mreže vrhunski obučenih operativaca koji žele da unište civilizaciju. Sada, kada je sve u opasnosti, Itan i njegov IMF tim primorani su da se udruže s agentom CIA da bi sprečili potencijalnu nuklearnu katastrofu. Uloge: Tom Kruz, Sajmon Peg, Ving Rejms, Rebeka Ferguson, Henri Kavil.

12.30 RTS1

Za stolom sa Apostolom

Društveno-politička emisija „Za stolom sa Apostolom” svake nedelje u 12.30 časova gledaocima servira suočavanja i otvorene razgovore s najznačajnijim ljudima iz Srbije i regiona koji nam kroje sudbinu ili su poslednjih decenija uticali na nju. Autor emisije Aleksandar Apostolovski, kolumnista i urednik lista „Politika”, sa svojim gostima 60 minuta razgovara o tajnama iz prošlosti, izazovima sadašnjice i kreiranju budućnosti, istražuje i otvara pitanja od javnog interesa, postavljajući u širi društveni kontekst aktuelne događaje iz sfere politike, kulture, ekonomije i sporta.U vremenu kada se sudaraju istina i laž, parole i argumenti, stvarnost i fikcija, istina postaje neophodna, kako srpsko društvo ne bi zalutalo u banalnost, prostakluk, histeriju i bilo koju vrstu ekstrema. U studiju ne sede istomišljenici, već oni koji imaju šta da kažu. Ili misle da imaju. Sto je dovoljno veliki da svi imaju mesto da sednu, ali ne toliko da se neko sakrije ispod njega. Za stolom se obično donose najvažnije odluke, a ovo je emisija u kojima se o njima raspravlja.

14.00 RTS2

Svetski

Dokumentarni film iz serije „Svetski” posvećen je Milenku Stevanoviću, slikaru čiji se rad razvija na raskršću evropske tradicije i japanske estetike.Odrastao u Lazarevcu, u prostoru snažnih vizuelnih kontrasta, Stevanović rano oblikuje osećaj za detalj, kompoziciju i lepotu. Nakon studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, usavršava se u Firenci, a potom šest godina provodi u Tokiju, gde razvija sopstveni slikarski izraz pod uticajem japanske kulture i tradicije. Njegovo stvaralaštvo karakteriše posvećenost klasičnom slikarstvu, spor proces rada i insistiranje na tehničkom savršenstvu, u suprotnosti sa ubrzanim ritmom savremenog sveta. Pored autorskog slikarstva, prepoznat je i po ilustracijama knjiga za decu, za koje je dobio nagradu „Neven”. Danas živi i radi u Nikoziji, gde vodi studio i galeriju, nastavljajući da razvija umetnički izraz izvan dominantnih trendova i tokova. Film prati njegov put od Srbije, preko Italije i Japana, do Mediterana, istražujući odnos tradicije i savremenosti, kao i pitanje ličnog izbora u umetnosti.Kroz priču o umetničkom razvoju, film se dotiče i fenomena odliva talenata, ukazujući na složen odnos između odlaska i stvaralačke slobode.