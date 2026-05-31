Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba.

Kako je naveo, žurba u pregovorima mogla bi da potkopa šanse za postizanje povoljnog sporazuma.

"Ne žurim. Želeo bih da to bude brže, jer znate šta, cene benzina će pasti, ali ako ćete žuriti, nećete postići dobar dogovor", rekao je predsednik SAD za Foks njuz, gostujući u emisiji "Moj pogled sa Larom Tramp", koju vodi supruga njegovog sina Erika.

Tramp je rekao da administracija nastavlja da napreduje u pregovorima i da je i dalje fokusirana na osiguravanje da Iran ne može da dobije nuklearno oružje. "Polako, ali sigurno, dobijamo, mislim, ono što želimo", ocenio je on.