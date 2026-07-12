Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola, i uputio apel vozačima koji kreću na put da prave pauze, izbegavaju noćnu vožnju i poštuju propise.

Stamatović je mlade pozvao da ne koriste automobil za dokazivanje i ukazao na podatke da je od početka godine u Srbiji u saobraćajnim nesrećama život izgubilo 199 ljudi, a od toga su 52 osobe bile mlađe od 30 godina.

On je za RTS rekao da su crne vesti na putevima upozorenje da, iako je vreme godišnjih odmora, vozači ne smeju da se opuste u saobraćaju.

- Godinama unazad ta statistika u letnjim mesecima je značajno lošija nego u ostatku godine. Zimi očekujemo da će biti loše vreme, vidljivost ili klizav kolovoz, pa smo oprezni, a u letnjim mesecima dolazi do dodatnog opuštanja - objasnio je Stamatović.

Naveo je da su neki od razloga češćih saobraćajnih nesreća tokom leta veći broj vozača pod dejstvom alkohola, ali i onih koji voze van propisanih ograničenja.

- Zbog toga moramo apelovati na sve da u narednom periodu posebno vode računa, jer bezbednost ne sme biti na odmoru - dodao je Stamatović.

Naglasio je da je neophodno da vozač tokom putovanja na svaka dva sata napravi pauzu od najmanje 15 minuta kako bi bio odmoran.

- Kada govorimo o sugrađanima koji putuju na destinacije van granica Srbije, neophodno je da ne voze noću. Naš organizam nije navikao da vozi noću i ukoliko to uradimo, možemo organizam dovesti u stanje šoka. To ne treba raditi, već se lepo odmoriti, naspavati i krenuti u ranim jutarnjim časovima i voziti danju - pojasnio je Stamatović.

Istakao je da se bezbednost saobraćaja unapređuje sistemskim merama.

- Imamo značajno bolju statistiku u odnosu na prethodne godine, ali i jedan život da gubimo u saobraćajnim nezgodama nismo zadovoljni. Moramo svi kao pojedinci da se posvetimo tome i da budemo odgovorni za svoje putovanje - objasnio je Stamatović.

Govoreći o motociklistima, naveo je da oni u letnjim mesecima posebno stradaju.

- Oni su posebno ugroženi, moramo više obraćati pažnju na motocikliste i biti svesni njihovog prisustva na ulicama. Skoro svake godine imamo oko deset hiljada motociklista više na našim ulicama - kaže Stamatović.

Odgovarajući na pitanje o korišćenju alkohola na letnjim festivalima na kojima su pretežno mladi koji i voze, Stamatović kaže da se Agencija za bezbednost saobraćaja trudi da bude prisutna na svakoj manifestaciji.

- Upravo su mladi jedna od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju i zbog toga smo tamo prisutni sa našim aktivnostima kako bi prošli kroz određene simulacije, aktivnosti, interakcije, kako bi doživeli određene rizike u saobraćaju i na taj način promenili svoje ponašanje - objasnio je Stamatović.

Apeluje na mlade da vozila koriste odgovorno, a ne za dokazivanje.

- Kod mladih osoba starosti od 15 do 30 godina i u svetu najveći stepen smrtnog stradanja jeste zbog saobraćaja. To su karakteristične saobraćajne nezgode obično danima vikenda i nakon 23 časa. Neiskustvo za volanom u kombinaciji sa željom za dokazivanjem dovodi ih u rizik - zaključio je Stamatović.

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