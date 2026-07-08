U Srbiji su od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginule 42 mlade osobe, dok je ukupno život izgubilo 198 ljudi, upozorio je vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Branko Stamatović.

On je istakao da rezultati istraživanja sprovedenog u okviru kampanje "Na putu do nule, sa nula promila" pokazuju zabrinjavajući podatak – oko 16 odsto ispitanika priznalo je da je u prethodnih mesec dana upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola.

– To praktično znači da je svaki šesti ili sedmi vozač seo za volan nakon konzumiranja alkohola, što predstavlja ozbiljan rizik za sve učesnike u saobraćaju – rekao je Stamatović.

Ipak, dodao je da kampanja daje rezultate i da je svest građana o opasnostima vožnje pod dejstvom alkohola značajno porasla u odnosu na period od pre nekoliko godina.

– Sve je više ljudi koji otvoreno kažu da su popili alkohol i da zbog toga neće voziti. To pokazuje da se odgovornost učesnika u saobraćaju povećava, iako problem i dalje postoji – naveo je on.

Leto i mladi vozači najveći rizik

Prema njegovim rečima, letnji meseci tradicionalno donose povećan broj saobraćajnih nesreća, a posebno su ugroženi mladi vozači između 20 i 25 godina.

– Na svetskom nivou saobraćajne nesreće predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti mladih ljudi u toj starosnoj grupi. Ni Srbija nije izuzetak – upozorio je Stamatović.

Iako je broj poginulih ove godine manji nego u istom periodu prošle godine, on smatra da prostora za zadovoljstvo nema.

Alkohol menja i pravne posledice

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Boris Antić istakao je da vožnja pod dejstvom alkohola značajno utiče i na pravni tretman saobraćajnih nesreća.

– Kada je učesnik nezgode pod dejstvom alkohola, takvi slučajevi uglavnom završavaju pred višim sudovima. Potrebni su stroži propisi, edukacija i preventivne kampanje koje će pokazati stvarne posledice ovakvog ponašanja – rekao je Antić.

Osiguranje ne pokriva štetu

Direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Udruženja osiguravača Srbije Branko Damjanović objasnio je da obavezno osiguranje pokriva štetu pričinjenu trećim licima, ali da kod kasko osiguranja važe druga pravila.

– Ako je vozač izazvao nezgodu pod dejstvom alkohola, društva za osiguranje po pravilu ne isplaćuju štetu iz kasko osiguranja – naveo je Damjanović.

Advokat Milutin Marinković naglasio je da samo prisustvo alkohola nije dovoljno da bi neko bio automatski odgovoran za izazivanje saobraćajne nesreće.

– Alkohol mora biti u uzročno-posledičnoj vezi sa nezgodom. Postoje slučajevi u kojima su oba vozača bila pod dejstvom alkohola, ali se odgovornost utvrđuje analizom toga ko je prekršio saobraćajne propise – rekao je Marinković.

Agencija za bezbednost saobraćaja kampanju "Na putu do nule, sa nula promila" pokrenula je početkom maja sa ciljem da upozori građane na opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola, a poseban akcenat stavljen je na mlade vozače, koji spadaju među najugroženije učesnike u saobraćaju. Prema zvaničnim podacima, svaka četvrta osoba koja je ove godine poginula na putevima Srbije bila je uzrasta između 15 i 30 godina.

Tanjug