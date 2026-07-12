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Ruske trupe su preuzele kontrolu nad naseljem Bačivsk u ukrajinskoj Sumskoj oblasti, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane.

Volodimir Zelenski je izjavio da su identifikovani zvaničnici koji su dozvolili rad skladišta oružja u stambenom naselju nadomak Kijeva, gde je u eksplozijama poginulo deset osoba, te da će oni snositi odgovornost.

Broj povređenih u subotnjim napadima na glavni grad Kijev porastao je na 12.

Komandant ukrajinskih jedinica za upravljanje dronovima Robert Brovdi izjavio je da su njegove jedinice tokom noći u Azovskom moru pogodile 21 tanker za gorivo.

Vlasti u ruskoj Novosibirskoj oblasti pozvale su stanovnike da rade od kuće i ograniče putovanja automobilom, usled sve teže krize sa gorivom izazvane ukrajinskim napadima na naftne rafinerije.

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Mađarska neće slati oružje Ukrajini

Mađarska neće menjati politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsednica mađarske vlade i ministarka spoljnih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Korijere dela sera.

Pogođena velika ruska rafinerija nafte?

Ukrajinski dronovi su, prema navodima ruskih Telegram kanala, tokom noći 12. jula pogodili veliku rusku rafineriju nafte u gradu Sizranju, u Samarskoj oblasti.

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar i gusti crni dim koji se uzdižu iznad rafinerije u Sizranju, koja se nalazi na više od 800 kilometara od ukrajinske granice.

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Tri osobe ranjene u napadu ruskih dronova na Harkov

U napadu ruskih dronova na Ševčenkivski i Kijevski okrugu Harkova povređene su tri osobe, objavio je na Telegramu gradonačelnik Harkova Igor Terehov. "U Ševčenkivskom okrugu zabeležen je pogodak neprijateljskih dronova."

"Iznad grada se još uvek nalaze šahidi. Budite oprezni", navodi se u objavi Terehova, prenosi Ukrinform. Terehov je naknadno prijavio pogodak drona u Kijevskom okrugu i potvrdio da je na mestu događaja izbio požar. On je saopštio da je u napadima oštećeno više od 20 stambenih zgrada u Ševčenkivskom okrugu, a u Kijevskom okrugu je izgorela javna garaža.

Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-crnomorski kanal, a na brodu je izbio je požar koji je lokalizovan, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar i potvrdio da nije bilo povređenih.

"Tanker je oštećen u napadu drona prilikom ulaska u Azovsko-crnomorski kanal. Nije bilo žrtava. Požar je lokalizovan. Plovilo je bilo prazno i ne postoji pretnja od izlivanja nafte", objavio je Sljusar, prenosi agencija TASS.

Zelenski najavio kadrovske promene u diplomatiji: Cilj je ubrzanje isporuke oružja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas kadrovske promene u diplomatskoj mreži kako bi se unapredila saradnja sa međunarodnim partnerima i ubrzala realizacija sporazuma o vojnoj pomoći Ukrajini.

"Pripremam promene u našem diplomatskom radu. Potreban nam je novi kvalitet saradnje sa partnerima kako bismo obezbedili sprovođenje sporazuma o isporuci naoružanja. Dogovori postignuti na nivou lidera moraju se sprovoditi mnogo brže i u potpunosti", poručio je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je posebno naveo sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o licencama za proizvodnju raketnih sistema Patriot, kao i saradnju sa evropskim partnerima na razvoju sopstvenih protivbalističkih kapaciteta i drugih projekata u oblasti odbrane. "Tu su i paketi pomoći Ukrajini koji su najavljeni, ali do danas nisu u potpunosti isporučeni", rekao je Zelenski.

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