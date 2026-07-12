Najvažnije:

  • Ruske trupe su preuzele kontrolu nad naseljem Bačivsk u ukrajinskoj Sumskoj oblasti, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane.
  • Volodimir Zelenski je izjavio da su identifikovani zvaničnici koji su dozvolili rad skladišta oružja u stambenom naselju nadomak Kijeva, gde je u eksplozijama poginulo deset osoba, te da će oni snositi odgovornost.
  • Broj povređenih u subotnjim napadima na glavni grad Kijev porastao je na 12.
  • Komandant ukrajinskih jedinica za upravljanje dronovima Robert Brovdi izjavio je da su njegove jedinice tokom noći u Azovskom moru pogodile 21 tanker za gorivo.
  • Vlasti u ruskoj Novosibirskoj oblasti pozvale su stanovnike da rade od kuće i ograniče putovanja automobilom, usled sve teže krize sa gorivom izazvane ukrajinskim napadima na naftne rafinerije.

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UŽIVO

Mađarska neće slati oružje Ukrajini

Mađarska neće menjati politiku prema ratu u Ukrajini i neće slati oružje Kijevu, izjavila je potpredsednica mađarske vlade i ministarka spoljnih poslova Anita Orban u intervjuu za italijanski list Korijere dela sera.

Pogođena velika ruska rafinerija nafte?

Ukrajinski dronovi su, prema navodima ruskih Telegram kanala, tokom noći 12. jula pogodili veliku rusku rafineriju nafte u gradu Sizranju, u Samarskoj oblasti.

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Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar i gusti crni dim koji se uzdižu iznad rafinerije u Sizranju, koja se nalazi na više od 800 kilometara od ukrajinske granice.

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"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

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Tri osobe ranjene u napadu ruskih dronova na Harkov

U napadu ruskih dronova na Ševčenkivski i Kijevski okrugu Harkova povređene su tri osobe, objavio je na Telegramu gradonačelnik Harkova Igor Terehov. "U Ševčenkivskom okrugu zabeležen je pogodak neprijateljskih dronova."

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"Iznad grada se još uvek nalaze šahidi. Budite oprezni", navodi se u objavi Terehova, prenosi Ukrinform. Terehov je naknadno prijavio pogodak drona u Kijevskom okrugu i potvrdio da je na mestu događaja izbio požar. On je saopštio da je u napadima oštećeno više od 20 stambenih zgrada u Ševčenkivskom okrugu, a u Kijevskom okrugu je izgorela javna garaža.

Tanker oštećen u napadu ukrajinskog drona u Rostovskoj oblasti

Prazan tanker oštećen je u napadu ukrajinskog drona tokom uplovljavanja u Azovsko-crnomorski kanal, a na brodu je izbio je požar koji je lokalizovan, saopštio je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar i potvrdio da nije bilo povređenih.

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"Tanker je oštećen u napadu drona prilikom ulaska u Azovsko-crnomorski kanal. Nije bilo žrtava. Požar je lokalizovan. Plovilo je bilo prazno i ne postoji pretnja od izlivanja nafte", objavio je Sljusar, prenosi agencija TASS.

Zelenski najavio kadrovske promene u diplomatiji: Cilj je ubrzanje isporuke oružja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas kadrovske promene u diplomatskoj mreži kako bi se unapredila saradnja sa međunarodnim partnerima i ubrzala realizacija sporazuma o vojnoj pomoći Ukrajini.

"Pripremam promene u našem diplomatskom radu. Potreban nam je novi kvalitet saradnje sa partnerima kako bismo obezbedili sprovođenje sporazuma o isporuci naoružanja. Dogovori postignuti na nivou lidera moraju se sprovoditi mnogo brže i u potpunosti", poručio je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je posebno naveo sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o licencama za proizvodnju raketnih sistema Patriot, kao i saradnju sa evropskim partnerima na razvoju sopstvenih protivbalističkih kapaciteta i drugih projekata u oblasti odbrane. "Tu su i paketi pomoći Ukrajini koji su najavljeni, ali do danas nisu u potpunosti isporučeni", rekao je Zelenski.

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