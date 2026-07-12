Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju prognozu prema kojoj će danas doći do naoblačenja sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većem delu Srbije, dok se u pojedinim krajevima očekuju i intenzivne nepogode praćene jakim vetrom i gradom.

Na snazi je i upozorenje na pljuskove i grmljavinu koji se na području Srbije očekuju danas, lokalno će biti praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Oblačnost koja je već zahvatila severne, zapadne i jugozapadne delove zemlje tokom prepodneva proširiće se i na ostale krajeve Srbije.

U narednih sat vremena najizraženiji konvektivni razvoj očekuje se na području Vojvodine i zapadne Srbije. Ti sistemi mogu doneti intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar u zoni padavina, a ponegde i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Posle podne u Vojvodini se očekuje prestanak padavina uz postepeno razvedravanje i sunčane intervale.

Vetar će biti slab do umeren severozapadni, ali će sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije, kao i u oblastima zahvaćenim pljuskovima, povremeno biti jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 31 stepena.

Žuti meteoalarm upaljen je za područje zapadne Srbije, Pomoravlja i Šumadije i istočne Srbije, a narandžasti na području jugoistočne Srbije i Kosmeta.

Vreme u Beogradu

Na području Beograda očekuje se promenljivo vreme uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će u zoni pljuskova kratkotrajno pojačavati. Maksimalna dnevna temperatura biće oko 29 stepeni.

Stižu novi letnji dani, ali ne zadugo

Prema izgledima vremena za naredne dane, u ponedeljak će se smenjivati sunčani intervali i oblačnost, uz mogućnost kratkotrajne kiše ponegde.

U utorak i sredu preovladavaće pretežno sunčano i toplo vreme, a dnevna temperatura dostizaće od 32 do 34 stepena.

Novo pogoršanje očekuje se u četvrtak i petak, kada će ponovo biti uslova za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Za naredni vikend prognozira se pretežno sunčano vreme, uz maksimalne temperature oko i ponegde iznad 35 stepeni.

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