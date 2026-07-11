Svet i dalje ne prestaje da priča o dramatičnom incidentu koji se dogodio 10. jula na letu avio-kompanije "Rajaner", kada je tokom leta pukao prozor, a državljanin Srbije Ljubiša Grković (61) umalo ispao iz aviona.

Prema informacijama Konzulata Srbije u Solunu, njegovo stanje nije životno ugroženo, dok je njegova supruga Svetlana u razgovoru za medije opisala svaki trenutak borbe za njegov život.

Bračni par je putovao iz Soluna za Minhen, nakon proslave rođendana Svetlaninog brata u Grčkoj.

Sve je, kako kaže, izgledalo potpuno normalno dok se, oko pola sata nakon poletanja, nije začuo snažan udar.

- Kao da se odlomio deo motora koji je udario u prozor pored koga je sedeo moj suprug Ljubiša. Srećom, bio je vezan. Kada je prozor pukao, došlo je do dekompresije. Pritisak ga je povukao napolje i pola tela mu je virilo iz aviona - ispričala je Svetlana.

"Pomislila sam – ako ginemo, ginemo zajedno"

U sekundi je, kaže, reagovala instinktivno.

- Odmah sam ga uhvatila za noge. Pomislila sam: "Ako ginemo, ginemo zajedno." Bilo je užasno - rekla je ona.

U pomoć su joj pritekli putnici koji su zajedno sa njom držali Ljubišu dok se avion vraćao ka aerodromu u Solunu.

Posebno se zahvalila muškarcu za kojeg veruje da je bio Albanac.

- Mnogo nam je pomogao. Volela bih da ga pronađem i još jednom mu se zahvalim. Nisam zapamtila kako se zove, ali mu dugujemo život - rekla je Svetlana.

Putnici u panici, Ljubiša gubio svest

Na susednom sedištu sedela je žena sa detetom koja je, prema Svetlaninim rečima, u panici toliko snažno zagrlila dete da ga je gotovo ugušila.

Za to vreme Ljubiša je nekoliko puta gubio svest.

Avion je uspeo bezbedno da prinudno sleti u Solun, gde je odmah po sletanju ekipa Hitne pomoći prevezla povređenog muškarca u bolnicu.

- Meni je najvažnije da je živ. Teško je povređen i još je u šoku. Posebno mu je povređena ruka, ima i opekotine. Ne seća se šta se dogodilo - rekla je Svetlana.

Oglasio se i "Rajaner"

Avio-kompanija "Rajaner" potvrdila je da je došlo do ozbiljnog incidenta i saopštila da je avion odmah po prinudnom sletanju izdvojen radi detaljne tehničke istrage.

Putnicima je obezbeđena druga letelica, dok će uzrok nesreće biti poznat nakon završetka istrage.