Pre nego što izađu iz kuće, većina ljudi proverava da li je isključen šporet, da li su prozori zatvoreni i vrata zaključana. Međutim, stručnjaci za bezbednost doma savetuju da u tu rutinu dodate još jednu jednostavnu naviku – fotografisanje kupatila.

Na prvi pogled deluje neobično, ali upravo jedna fotografija može biti od velike pomoći ako tokom vašeg odsustva dođe do curenja vode ili druge nezgode u domu.

Zašto je upravo kupatilo najrizičnija prostorija?

Prema rečima Pola Gratana, licenciranog inspektora za kuće i stručnjaka za bezbednost doma, najveće štete u domaćinstvu često ne nastaju zbog požara ili provale, već zbog problema sa vodovodnim instalacijama.

– Ljudi najčešće razmišljaju o nevremenu ili krađama, ali veliki broj ozbiljnih kvarova počinje unutar kuće. Kupatilo je puno vodovodnih cevi, odvoda i spojeva, zbog čega upravo tu najčešće dolazi do curenja vode – objašnjava Gratan.

Kako jedna fotografija može da vam pomogne?

Fotografija napravljena neposredno pre odlaska predstavlja dokaz o tome kako je prostor izgledao u trenutku kada ste napustili dom.

Ako vas po povratku sačeka poplava, fleke na plafonu ili druga oštećenja, fotografija sa vremenskom oznakom može biti korisna prilikom prijave štete osiguravajućoj kući i dokazivanja kada je problem nastao.

Može vas podsetiti na važan propust

Osim što dokumentuje stanje prostorije, fotografisanje vas tera da još jednom pogledate kupatilo pre izlaska.

Na taj način lakše ćete primetiti da ste zaboravili uključen fen, peglu za kosu ili drugi električni uređaj, što može predstavljati i bezbednosni rizik.

Takođe, u kupatilu se često nalaze vredni uređaji poput:

električne četkice za zube,

fena,

pegle za kosu,

aparata za negu kože,

skuplje kozmetike.

U slučaju curenja vode upravo ovi predmeti mogu biti među prvima oštećeni.

Šta bi trebalo da fotografišete?

Stručnjak savetuje da najpre napravite fotografiju celog kupatila, a zatim zabeležite i važne detalje:

prostoriju iz jednog ili dva ugla,

WC šolju i pod oko nje,

umivaonik i ormarić,

slavine, tuš-kabinu ili kadu,

zidove i plafon kako bi se lakše uočile nove fleke ili pukotine,

električne uređaje i vrednije predmete,

ormariće i mesta za odlaganje.

Pre fotografisanja obavezno isključite iz struje fen, peglu za kosu i ostale električne uređaje.

Ne zaboravite ni vešernicu

Kupatilo nije jedino mesto koje može izazvati veliku štetu.

Gratan upozorava da su vešernice među najčešćim uzrocima poplava u domu. Creva mašine za veš pod pritiskom su čak i kada aparat nije uključen, pa u slučaju pucanja voda može satima nekontrolisano da ističe.

Sličan rizik postoji i kod bojlera. Ako rezervoar popusti, za kratko vreme može iscuriti velika količina vode koja oštećuje podove, zidove, nameštaj i druge prostorije.

Zbog toga stručnjak savetuje da, kada odlazite na duži put, zatvorite dovod vode do mašine za veš ili drugih uređaja koji neće biti u upotrebi.

Kada ima smisla primeniti ovu naviku?

Kupatilo nije potrebno fotografisati svakog dana.

Dovoljno je da to uradite kada odlazite na vikend, godišnji odmor ili bilo koje putovanje tokom kojeg ćete biti odsutni više od jednog dana.

Još praktičnije rešenje, prema rečima stručnjaka, jeste da telefonom snimite kratak video obilazak stana ili kuće. Na snimku se često mogu uočiti detalji koje fotografije ne zabeleže, poput sitnog curenja vode, neobičnih zvukova uređaja ili opšteg stanja prostorija.

Sve fotografije i video-snimke najbolje je sačuvati u posebnom albumu na telefonu, kako biste ih lako pronašli ukoliko vam ikada zatrebaju.