Grad koji je decenijama bio sinonim za bezbrižno letovanje i duge peščane plaže danas se suočava sa sasvim drugačijom slikom. Umesto turista koji bezbrižno uživaju na obali, sve češće se mogu videti intervencije policije, ulične tuče i ljudi pod dejstvom narkotika, zbog čega stanovnici upozoravaju da se bezbednosna situacija ozbiljno pogoršala.

Kako prenosi Telegraf Biznis, reč je o engleskom primorskom gradu Bornmutu, gde meštani tvrde da se trgovina drogom odvija gotovo nesmetano, čak i tokom prepodnevnih sati, dok su sukobi i opijanje na javnim mestima postali svakodnevica.

Droga i nasilje na ulicama usred dana

Prema navodima lokalnih stanovnika i vlasnika radnji, dileri droge otvoreno posluju u centru grada, dok se nasilni incidenti događaju pred prolaznicima i turistima. Pojedini vozači bili su prinuđeni da zaobilaze ljude koji su se tukli nasred ulice, a građani tvrde da se više ne osećaju sigurno kada izađu iz svojih domova.

Jedan od meštana izjavio je da je policiju zvao bezbroj puta, ali da problemi i dalje nisu rešeni, zbog čega među stanovništvom raste osećaj nemoći.

Fotografije i snimci uznemirili javnost

U javnosti su se pojavile fotografije na kojima se vidi žena koja bez svesti leži na ulici nakon, kako se navodi, predoziranja, kao i snimak policajca van dužnosti koji savladava muškarca koji je pravio haos u centru grada. Ti prizori dodatno su pojačali zabrinutost građana i otvorili raspravu o bezbednosti u jednom od najpoznatijih britanskih letovališta.

Tokom nedavnog toplotnog talasa policija je na plaži zaplenila i desetine boca alkohola, kao i kanistere sa takozvanim „gasom za smejanje“, koji je posebno popularan među mlađim posetiocima.

Stanovnici traže hitnu reakciju

Lokalni preduzetnici upozoravaju da ovakva situacija negativno utiče i na turizam, jer brojni posetioci ostaju zatečeni prizorima nasilja i konzumiranja droge na javnim površinama. Građani zahtevaju češće policijske patrole i strože mere kako bi se gradu vratila reputacija bezbedne turističke destinacije.

Iako Bornmut i dalje privlači veliki broj turista zahvaljujući poznatim plažama i obali, stanovnici upozoravaju da će bez ozbiljnijih mera problemi sa kriminalom i narkoticima nastaviti da narušavaju kvalitet života i ugled grada.