Pljusak je zaustavio širenje vatrene stihije na području između Blata i Smokvice, sprečivši najcrnji scenario i omogućivši iscrpljenim ekipama da konačno stave požar pod kontrolu.

Požar, koji je zahvatio nepristupačan teren i velike površine borove šume i niskog rastinja, tokom dana je pretio da ugrozi šire područje. U gašenju su, pored lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava, učestvovale i brojne vatrogasne ekipe iz cele Dubrovačko-neretvanske županije, dok su iz vazduha pomagali kanaderi i Air Tractor.

Kiša stigla u presudnom trenutku

Padavine su počele upravo kada je situacija bila najkritičnija. Kiša je značajno usporila širenje vatre i dala vatrogascima dragoceno vreme da stabilizuju požarište nakon višesatne iscrpljujuće borbe sa plamenom.

Iako je najgora opasnost izbegnuta, posledice požara su ogromne.

Iza požara ostalo zgarište

Područje oko Smokvice pretrpelo je veliku štetu. Nekadašnje zelene borove šume pretvorene su u crno zgarište, dok su spaljeno rastinje i slojevi pepela promenili izgled čitavog kraja.

Stručnjaci upozoravaju da će prirodi biti potrebne godine kako bi se oporavila od posledica ovog požara i da će proces obnove vegetacije biti dugotrajan.

Prema ranijim informacijama nadležnih službi, požar je izbio nakon udara groma, a zbog njegove siline privremeno je bila zatvorena i državna saobraćajnica između Korčule i Vele Luke.