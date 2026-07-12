Andrija Bajić je preminuo u 89. godini života, a iza sebe je ostavio tri ćerke koje su u vrlo zategnutnim odnosima sa njegovom suprugom, pevačicom Malom Canom.

U javnosti se neretko spominjala tema nasledstva, te se dovodilo u pitanje da li je Andrija imovinu prepisao ćerkama ili supruzi, a Cana je sada otvoreno progovorila o tome.

Pevačica nikada nije krila da nije bliska sa naslednicama svog izabranika, a sada je šokriala tvrdnjama da je od njih dobijala pretnje zbog čega joj je dodeljeno obezbeđenje koje je prati u stopu.

- Nisam tražila obezbeđenje, već mi ga je SEMUS dodelio zbog ranijih incidenata i loših odnosa sa Andrijinim ćerkama. Ne plašim se nikoga. Kada sam ušla u salu na komemoraciji, nije mi se dopalo što sam bila postavljena da sedim na kraju prvog reda, a ne u sredini, kako je običaj da sedi supruga pokojnika. Takođe, nije istina da mi nije bilo dozvoljeno da govorim. Jednostavno nisam imala snage da se obratim. Andrijine kolege su ispoštovale dogovor i na tome sam im zahvalna - istkla je Mala Cana, te dodala da ne razume zbog čega se vodi polemika oko imovine.

- Ne znam zašto se uopšte polemiše o imovini, ulici i bilo čemu. To što su one meni govorile i kako su mi pretile u mržnji i besu, to govori o njima, ne o meni. Ja njima nijednu ružnu reč nisam rekla, niti ću, čak ni sada. To sam obećala Andriji iz ljubavi prema njemu. Svakome neka je na čast. Ljudi koji znaju istinu nude se da ispričaju ono što čak ni ja nisam znala - zaključila je pevačica.

"Da li se Boga bojite?!"

Podsetimo, juče je u Beogradu u MTS dvorani održana komemoracija u Andrijinu čast.

Među prvima je u MTS dvoranu stigla njegova supruga, pevačica Mala Cana, koja je bila slomljena od bola.

Dok je gledala Andrijine fotografije neprestano je plakala i obraćala mu se nežnim rečima.

- Taj rođendan sam mu ja organizovala, niko nije znao za to, čak ni njegova deca. Vidite li to? Nije davao da se odvojim od njega - rekla je Mala Cana, pa dodala:

- Dušo moja, srećo moja, snago moja, živote moj... Uvek je bio doteran, uvek sam vodila računa da bude lep. Da li se Boga bojite?! - odbrusila je pevačica Andrijinim ćerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

Alo/Informer

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