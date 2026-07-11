Smederevska Palanka biće jedna od deset strateških stanica na budućoj brzoj pruzi Beograd–Niš, potvrđeno je na radnom sastanku održanom u prostorijama "Železnica Srbije".

U okviru ovog velikog državnog projekta planirana je izgradnja potpuno nove železničke stanice koja će biti smeštena van centra grada.

Nova stanica imaće čak osam koloseka, što će omogućiti nesmetan prolazak brzih putničkih vozova, ali i efikasno odvijanje teretnog i redovnog železničkog saobraćaja.

Kako se navodi, ovakvo rešenje trebalo bi značajno da unapredi kapacitete železničke infrastrukture na ovom delu koridora.

Vozovi će razvijati brzinu do 200 kilometara na sat

Brza pruga Beograd–Niš biće duga oko 230 kilometara, a izgradnja će biti realizovana kroz tri deonice.

Po završetku projekta, koji se očekuje između 2029. i 2032. godine, vozovi će moći da saobraćaju brzinom do 200 kilometara na čas.

To znači da će putovanje između Beograda i Niša trajati približno 100 minuta, što predstavlja značajno skraćenje vremena putovanja u odnosu na sadašnje stanje.

Pored bržeg saobraćaja, očekuje se i bolje povezivanje Smederevske Palanke sa Beogradom i jugom Srbije, kao i nove mogućnosti za razvoj privrede, investicija i urbanizacije ovog kraja.

Ukupna vrednost projekta procenjena je na oko 2,8 milijardi evra, što ga svrstava među najveće infrastrukturne projekte u Srbiji.

Izvor: Palanka danas