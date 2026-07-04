Dve osobe su izgubile život, dok je jedna povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Obiliću na Kosovu i Metohiji.

Sve žrtve i povređena osoba u Obiliću su srpske nacionalnosti, prenosi Reporteri.

Prema saopštenju lokalne policije, oko 23.00 časa dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i pešak.

Od posledica zadobijenih povreda, vozač i putnik na motociklu su izgubili život, dok je pešak zadobio povrede i medicinski je zbrinut", izjavio je portparol policije.

Navedeno je i da je pokrenuta istraga kako bi se razjasnile okolnosti i uzroci koji su doveli do ove nesreće.

Alo/Blic

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