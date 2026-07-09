Roditeljima je upućeno upozorenje nakon što je iz sistema RAPEX, evropskog mehanizma za brzo obaveštavanje o opasnim proizvodima, saopšteno da je jedna nosiljka za bebe povučena iz prodaje zbog mogućeg rizika po bezbednost dece.

Kako je navedeno u upozorenju, problem se odnosi na maramu za nošenje beba koja nije imala priloženo uputstvo za pravilnu upotrebu. Zbog toga postoji mogućnost da roditelji proizvod ne postave na odgovarajući način, što može dovesti do toga da dete ne bude dovoljno osigurano tokom nošenja.

U slučaju nepravilnog korišćenja, postoji rizik od pada deteta i nastanka povreda, zbog čega je proizvod uklonjen iz prodaje.

Detalji o povučenom proizvodu

Prema informacijama iz RAPEX sistema, radi se o sledećem proizvodu:

Naziv proizvoda: Nosiljka za bebe (marama za nošenje beba)

Model: BD30 – Echarpe pour bébé

Broj serije: b202401253

Tip/model: BD30

Opis proizvoda:

Nosiljka je izrađena od bele tkanine sa crnim šarama i poseduje plastičnu kopču.

Zemlja porekla:

Narodna Republika Kina

Rizik:

Moguće povrede usled pada deteta zbog nepravilnog pričvršćivanja i korišćenja proizvoda.

Gde je proizvod bio dostupan?

Prema podacima iz upozorenja, proizvod je bio ponuđen putem internet prodaje, odnosno preko TikTok Shop platforme.

Roditeljima koji imaju ovu nosiljku preporučuje se da prestanu sa njenim korišćenjem i provere da li se njihov proizvod poklapa sa navedenim podacima, posebno oznaku modela i broj serije.

Bezbednost proizvoda namenjenih bebama zahteva dodatnu pažnju, jer čak i nedostatak osnovnih informacija poput uputstva za upotrebu može predstavljati potencijalni rizik kada je reč o opremi koja direktno utiče na sigurnost deteta, piše

Roditeljima je upućeno upozorenje nakon što je iz sistema RAPEX, evropskog mehanizma za brzo obaveštavanje o opasnim proizvodima, saopšteno da je jedna nosiljka za bebe povučena iz prodaje zbog mogućeg rizika po bezbednost dece.

Kako je navedeno u upozorenju, problem se odnosi na maramu za nošenje beba koja nije imala priloženo uputstvo za pravilnu upotrebu. Zbog toga postoji mogućnost da roditelji proizvod ne postave na odgovarajući način, što može dovesti do toga da dete ne bude dovoljno osigurano tokom nošenja.

U slučaju nepravilnog korišćenja, postoji rizik od pada deteta i nastanka povreda, zbog čega je proizvod uklonjen iz prodaje.

Detalji o povučenom proizvodu

Prema informacijama iz RAPEX sistema, radi se o sledećem proizvodu:

Naziv proizvoda: Nosiljka za bebe (marama za nošenje beba)

Model: BD30 – Echarpe pour bébé

Broj serije: b202401253

Tip/model: BD30

Opis proizvoda:

Nosiljka je izrađena od bele tkanine sa crnim šarama i poseduje plastičnu kopču.

Zemlja porekla:

Narodna Republika Kina

Rizik:

Moguće povrede usled pada deteta zbog nepravilnog pričvršćivanja i korišćenja proizvoda.

Gde je proizvod bio dostupan?

Prema podacima iz upozorenja, proizvod je bio ponuđen putem internet prodaje, odnosno preko TikTok Shop platforme.

Roditeljima koji imaju ovu nosiljku preporučuje se da prestanu sa njenim korišćenjem i provere da li se njihov proizvod poklapa sa navedenim podacima, posebno oznaku modela i broj serije.

Bezbednost proizvoda namenjenih bebama zahteva dodatnu pažnju, jer čak i nedostatak osnovnih informacija poput uputstva za upotrebu može predstavljati potencijalni rizik kada je reč o opremi koja direktno utiče na sigurnost deteta, piše Telegraf.