Mesto saobraćajne dozvole nije u automobilu: jedna navika može napraviti veliki problem

Mnogi vlasnici vozila u Srbiji navikli su da saobraćajnu dozvolu ostavljaju u automobilu — u kaseti, bočnoj pregradi vrata ili ispod štitnika za sunce. Razlog je uglavnom praktičnost, naročito kada jedno vozilo koristi više članova porodice ili zaposlenih u firmi. Tako se izbegava mogućnost da neko krene na put bez potrebnih dokumenata.

Ipak, ono što izgleda kao jednostavno i korisno rešenje može postati ozbiljan rizik. Saobraćajna dozvola nije deo opreme vozila i ne bi trebalo da ostaje u kabini, jer njeno prisustvo u ukradenom automobilu može vlasniku doneti dodatne komplikacije.

Problem sa kasko osiguranjem

Vozači koji imaju kasko polisu često očekuju da će u slučaju krađe vozila dobiti naknadu štete. Međutim, osiguravajuće kuće u takvim situacijama proveravaju sve okolnosti događaja, uključujući i to da li je vlasnik postupao u skladu sa uslovima ugovora.

Kod prijave krađe vozila od vlasnika se obično zahtevaju originalni ključevi i dokumentacija koja dokazuje vlasništvo i identitet vozila. Ako se utvrdi da je saobraćajna dozvola ostala u automobilu koji je ukraden, osiguravač može odbiti zahtev za isplatu ukoliko proceni da je vlasnik svojim postupkom povećao rizik.

U najnepovoljnijem slučaju, vlasnik može ostati bez vozila, ali i bez očekivane finansijske nadoknade koju je računao da će dobiti preko osiguranja.

Originalni dokumenti mogu pomoći kradljivcima

Osim problema sa osiguranjem, ostavljanje saobraćajne dozvole u automobilu može olakšati posao osobama koje se bave krađom vozila. Originalna dokumentacija može im omogućiti da lakše prikazuju automobil kao regularan i da smanje sumnju prilikom različitih kontrola.

Ukoliko vozilo još nije prijavljeno kao ukradeno, osoba koja ga je otuđila može pokušati da koristi dokumentaciju kako bi ostavila utisak da ima pravo da upravlja automobilom. Zbog toga je važno da vlasnik ne ostavlja papire u vozilu, čak ni kada ga kratko napušta.

Rizik od zloupotrebe ličnih podataka

Saobraćajna dozvola sadrži podatke koji su povezani sa vlasnikom vozila. Ukoliko dokument dospe u pogrešne ruke, postoji mogućnost zloupotrebe ličnih informacija, čak i u situacijama kada automobil nije ukraden, već je samo obijen.

Zbog toga ovaj dokument treba posmatrati kao lični papir, a ne kao dodatak automobilu. Njegova svrha je da potvrdi podatke o vozilu i vlasniku, ali nije namenjena za stalno čuvanje u samom vozilu.

Najsigurnija praksa je jednostavna — kada napustite automobil, sa sobom ponesite saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu i druge važne dokumente. Ova mala promena navike može pomoći da izbegnete nepotrebne probleme ukoliko dođe do krađe, gubitka dokumenata ili pokušaja njihove zloupotrebe, piše Kurir.