Na području od Bačke, preko Srema i Beograda do severa Šumadije u naredna 2 časa promenlјivo oblačno povremeno s kišom i plјuskovima sa grmlјavinom - objavio je RHMZ.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novo, hitno upozorenje na lokalnu pojavu intenzivnih pljuskova sa grmljavinom i gradom za subotu i nedelju (11. i 12. jul).

Kako najavljuju, nepogode će lokalno biti praćene gradom i olujnim vetrom, a zbog izuzetno brze dinamike atmosfere, hitna upozorenja za konkretne lokacije izdavaće se svega sat do dva unapred.

Kako su ranije istakli u hitnom upozorenju RHMZ, plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju danas i sutra (11. i 12.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U Beogradu je počelo nevreme, praćeno pljuskovima i grmljavinom: