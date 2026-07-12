U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura će biti od 15 do 20, a najviša od 27 do 31 stepen.

Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u oblasti pljuskova povremeno jak, severozapadni vetar.

I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo, uz najnižu temperaturu od 18 do 20, a najvišu oko 29 stepeni.

U pojedinim delovima grada moguća je tek kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak, a sa većom verovatnoćom pojave u ranim jutarnjim satima i sredinom dana.

U glavnom gradu će duvati slab i umeren severozapadni vetar, u oblasti padavina kratkotrajno pojačan.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u ponedeljak, 13. jula, očekuje se promenljivo vreme - smenjivaće se sunčani intervali i oblačnost koja će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

U utorak i sredu biće pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 32 do 34 stepena, a u četvrtak i petak ponovo nestabilnije sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Za vikend će biti pretežno sunčano, a maksimalne temperature biće oko i malo iznad 35 stepeni, navodi RHMZ.

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